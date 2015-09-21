آغاز مذاکرات «پرچم» میان هند و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دنیا نیوز، در این مذاکرات فرماندهان ارشد ارتش هند و پاکستان شرکت خواهند داشت و برای پایان دادن به تیراندازی در خطوط مرزی با هم مذاکره خواهند کرد.
مذاکرات مذکور در خط صفر مرزی «چکن دا باغ» برگزار خواهد شد.
مذاکرات هند و پاکستان موسوم به «پرچم» برای پایان دادن به درگیری های مرزی دو کشور برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دنیا نیوز، در این مذاکرات فرماندهان ارشد ارتش هند و پاکستان شرکت خواهند داشت و برای پایان دادن به تیراندازی در خطوط مرزی با هم مذاکره خواهند کرد.
مذاکرات مذکور در خط صفر مرزی «چکن دا باغ» برگزار خواهد شد.
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