  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶

آغاز مذاکرات «پرچم» میان هند و پاکستان

آغاز مذاکرات «پرچم» میان هند و پاکستان

مذاکرات هند و پاکستان موسوم به «پرچم» برای پایان دادن به درگیری های مرزی دو کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری  مهر به نقل از دنیا نیوز، در این مذاکرات فرماندهان ارشد ارتش هند و پاکستان شرکت خواهند داشت و برای پایان دادن به تیراندازی در خطوط مرزی با هم مذاکره خواهند کرد.

مذاکرات مذکور در خط صفر مرزی «چکن دا باغ» برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2920904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها