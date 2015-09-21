آغاز مذاکرات «پرچم» میان هند و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دنیا نیوز، در این مذاکرات فرماندهان ارشد ارتش هند و پاکستان شرکت خواهند داشت و برای پایان دادن به تیراندازی در خطوط مرزی با هم مذاکره خواهند کرد.

مذاکرات مذکور در خط صفر مرزی «چکن دا باغ» برگزار خواهد شد.