مسببان ناامنی غرب آسیا برای قربانیان خود اشک تمساح می ریزند

به گزارش خبرنگار مهر سیامک مره صدق در جلسه علنی امروز مجلس و در نطق میان دستور خود اظهار داشت: سخن خود را با درود به پیشگاه مقام معظم رهبری آغاز می کنم؛ بزرگمردی که تجلی اراده حق تعالی در با مبارزه با فرعونیان زمان است و درود می فرستم به روح بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی.

وی در ادامه با تبریک سال نو عبری و با اشاره به تقارن این مناسبت با آغاز هفته دفاع مقدس گفت: این تقارن یادآور مجاهدت های شهدایی است که از همه ادیان توحیدی در مقابل دشمن ایستادند و خون خود را نثار این کشور کردند.

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به شرایط منطقه غرب آسیا اظهار داشت: امروزه منطقه آشوبزده خاورمیانه به دلیل دخالت غیر مسئولانه امپریالیزم آمریکا و آتش افروزی دولت ضد بشری صهیونیستی دچار مشکل شده و حاصل آن میلیون ها کشته و زخمی و آواره بوده است.

مره صدق ادامه داد: مسببان این وضعیت برای قربانیان اندک خود در این آشوب اشک تمساح می ریزند و با منت گذاشتن بر خیل عظیم قربانیان جنایات خود و پناه دادن به اندکی از آنها آن هم در خطر هجوم راست های افراطی اروپایی، ژست انسان دوستی می گیرند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که ملت موحد ایران در ایام دفاع مقدس و با وجود کوهی از مشکلات پذیرای میلیونی همسایگان افغانی خود بود که این مسئله کمتر در مجامع غربی و تجمعات حقوق بشری مورد تامل قرار گرفته و این یکی از مظاهر تضاد و تعارض و دوگانگی در جهان غرب است.

استکبار هیچگاه از دشمنی با ما دست برنخواهد داشت

نماینده هموطنان کلیمی در مجلس شورای اسلامی در ادامه نطق خود با اشاره به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ گفت: در جریان حرکت قابل توجه دیپلماسی ایرانی در این مذاکرات، اولین نشانه های آن به جهانیان نشان داده شد؛ صرف نظر از محتوای توافق، ایجاد شکاف در بین صفوف استکبار جهانی و انزوای دولت قاصب صهیونیستی و شکست لابی های این رژیم از آثار این توافق است و امروز دنیا بیش از پیش به ماهیت جنگ افروزانه غربی ها پی برده است.

مره صدق تصریح کرد: استکبار هیچگاه در دشمنی با ملت ایران ذره ای عقب نشینی نخواهد کرد و هرگاه ما غفلت کنیم، تمام ارکان جمهوری اسلامی را مورد هجمه قرار خواهد داد.

وی در همین رابطه تاکید کرد: بهترین راهبرد در این میان، توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری است که در عین تاکید بر سلامت تیم مذاکره کننده همواره بر لزوم بیداری و آگاهی در برابر اسکتبار تاکید می کنند.

این نماینده مجلس در پایان با تاکید بر لزوم تلاش برای برطرف کردن کاستی های طرح تحول نظام سلامت خاطرنشان کرد: توجه بیش از پیش به حوزه بهداشت در این طرح، زمینه تحقق اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی را در این حوزه فراهم می کند.