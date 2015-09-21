احتمال انشقاق در طالبان/ پیام ملا منصور به اعضای این گروه

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «ملا عبدالمنان نیازی»، سخنگوی گروه منصور دادالله اعلام کرده است مذاکرات ملا منصور دادالله و ملا اختر منصور نتیجه ای در پی نداشته است.

در طرف دیگر ملا اختر منصور در پیامی خواستار حفظ وحدت و یکپارچگی میان اعضای طالبان شد.

در قسمتی از پیام وی به طالبان آمده است: امارات اسلامی متعلق به فرد خاصی نیست و خانه همه مجاهدان است.

در پی تشدید اختلافات ملامنصور دادالله، یکی از فرماندهان ارشد طالبان و ملا اختر منصور، رهبر فعلی این گروه، برخی از تحلیل گران از احتمال انشعاب طالبان سخن می گویند.