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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۸

تحولات افغانستان؛

احتمال انشقاق در طالبان/ پیام ملا منصور به اعضای این گروه

احتمال انشقاق در طالبان/ پیام ملا منصور به اعضای این گروه

بر اساس گزارشات، اختلافات درونی طالبان پس از تایید خبر مرگ ملاعمر همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «ملا عبدالمنان نیازی»، سخنگوی گروه منصور دادالله اعلام کرده است مذاکرات ملا منصور دادالله و ملا اختر منصور نتیجه ای در پی نداشته است.

در طرف دیگر ملا اختر منصور در پیامی خواستار حفظ وحدت و یکپارچگی میان اعضای طالبان شد.

در قسمتی از پیام وی به طالبان آمده است: امارات اسلامی متعلق به فرد خاصی نیست و خانه همه مجاهدان است.

در پی تشدید اختلافات ملامنصور دادالله، یکی از فرماندهان ارشد طالبان و ملا اختر منصور، رهبر فعلی این گروه، برخی از تحلیل گران از احتمال انشعاب طالبان سخن می گویند.

کد مطلب 2920909

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