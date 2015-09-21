تبادل دانشجو میان دو دانشگاه رم و علوم پزشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دکتر گوادیو رئیس دانشگاه جامع رم با دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور انعقاد تفاهم نامه بین دو دانشگاه برگزار شد.

در این نشست معاونان بین الملل، آموزشی و بهداشتی و جمعی از نمایندگان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی حضور داشتند.

دکتر محمدصادق قاسمی معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران هدف از این نشست را آشنایی رئیس دانشگاه رم با فعالیتها و روشهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان کرد و گفت: در این جلسه فعالیت ها و توانمندی های دانشگاه ارائه شد.

قاسمی یادآور شد: در این جلسه علاقمندی رئیس دانشگاه رم برای همکاری مطرح شد و با توجه به اینکه از میان ۳۰ دانشجوی ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه رم ۲۰ نفر دانشجوی رشته پزشکی هستند، مقرر شد همکاری بیشتری صورت گیرد.

معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: در این جلسه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران پیشنهاد داد دانشجویان ایتالیایی برای طی دوره های مورد نظر به دانشگاه ما بیایند که مورد استقبال رئیس دانشگاه رم قرار گرفت.

وی افزود: در پایان این نشست قرارداد همکاری ما بین دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه جامع رم در خصوص همکاری های آموزشی و پژوهشی منعقد شد که امیدواریم این تفاهم نامه شروع برنامه های همکاری و تحقیقاتی بین دو دانشگاه باشد.