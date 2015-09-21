قدمت ۱۳۰ قرنی درختان بلوط ایلام/۱۲۰۰ هکتار جنگل در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ایلام در محل منابع طبیعی استان ایلام اظهار داشت: ۷۸ درصد از مساحت استان ایلام را منابع طبیعی تشکیل می دهد که از این میزان ۶۴۱ هزار هکتار جنگل و یک هزار و ۱۴۶ هکتار مرتع و بیابان است.

وی بیان داشت: بیشتر جنگلهای استان از درختان بلوط تشکیل شده است به طوریکه درختان بلوط استان بیش از ۱۳۰ قرن قدمت تاریخی دارند و علاوه بر این درختان نسل کنونی بلوط در استان از قدمت پنج هزار و ۵۰۰ ساله برخوردار هستند.

احمدی با اشاره به اینکه ۴۲۴ هزار هکتار بیایان در استان ایلام وجود دارد، بیان داشت: این میزان بیابان در شهرستانهای دهلران، آبدانان، ایلام و مهران وجود دارد که باید برای جلوگیری از افزایش بیایان راهکارهای جدی اتخاذ شود.

وی عنوان کرد: در کل استان ایلام ۸۰ نفر کار حفاظت از عرصه های طبیعی استان ایلام را بر عهده دارند و با توجه به حجم جنگلهای استان ایلام، حفاظت از جنگل در استان نیازمند کار جهادی است.

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام بیان داشت: در سال جاری طرح جامع آبخیزداری در استان ایلام در سطح ۲۷۰ هزار هکتار در شهرستانهای آبدانان و دهلران اجرایی می شود که نقش مهمی در مهار آبهای سطحی دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر این مهم، طرح انسجام سازمانی با مشارکت مردمی در عرصه های منابع طبیعی استان ایلام در شهرستانهای ایلام و ملکشاهی اجرایی می شود.

احمدی با بیان اینکه درصدد هستیم در اجرای طرحهای منابع طبیعی از ظرفیت های سازمان بین المللی فائو استنفاده کنیم، با توجه به ظرفیتهای منابع طبیعی استان ایلام در آینده ای نزدیک شاهد طرحهای بین المللی در استان خواهیم بود.

وی افزود: در سال جاری ۷۸ میلیارد ریال اعتبار ملی برای ۱۰ طرح و ۲۰ پروژه و همچنین ۳۲ میلیارد ریال اعتبار استانی برای اجرای ۱۰ طرح و ۱۹ پروژه اختصاص یافته است.

احمدی تصریح کرد: اقدامات مهمی در دستور کار منابع طبیعی استان ایلام قرار گرفته که یکی دیگر از طرحهای مهم استان بحث کاشت گونه های چندمنظوره اقتصادی در استان با مشارکت مردم است.

وی افزود: بدون شک استان ایلام از ظرفیتهای بسیار بالایی در بخش جنگل برخوردار است و باید سطح جنگلهای استان ۴۰۰ هزار هکتار افزایش پیدا کند و به یک میلیون هکتار برسد.

۱۲۰۰ هکتار آتش سوزی در استان ایلام

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام بیان داشت: یکی از مهمترین دغدغه های مردم استان ایلام بحث جنگل بوده که متاسفانه در سال جاری یک هزار و ۲۰۰ هکتار از جنگلهای استان با متوسط ۲۵ درصد سوختگی، دچار آتش سوزی شده است.

وی بیان داشت: در زمینه آتش سوزی، بهترین راهکار فرهنگ سازی و پیشگیری از آتش سوزی در سطح جنگلهای استان است ولی علاوه بر این منابع طبیعی طرحهای مختلفی برای مقابله با آتش سوزی احتمالی در استان پیش بینی کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر شش دستگاه خودرو به سیستم های اطفای حریق تجهیز شده و علاوه بر این امکانات بسیار خوبی در بخش های مختلف وارد استان شده است.

احمدی افزایش نیروهای منابع طبیعی در عرصه های جنگلی استان را از دیگر اقدامات در راستای مقابله با آتش سوزی در استان عنوان کرد و گفت: هم اکنون تجهیزات خوبی با استفاده از اعتبارات ملی وارد استان شده است.

وی در پایان گفت: بدون شک با همکاری و مشارکت مردم می توان منابع طبیعی و جنگلهای استان را حفاظت و ظرفیتهای منحصربه فرد طبیعی استان برای نسلهای آینده حفظ کرد.