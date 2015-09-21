به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد در جلسه علنی امروز مجلس و در نطق میان دستور با اشاره به نکاتی در باب وظیفه تاریخی مجلس در بررسی برنامه جامع اقدام مشترک ایران و ۱+۵ (برجام)، اظهار داشت: مهمترین نکته در این باب این است که تفویض اختیار به مجلس توسط مقام معظم رهبری یک امر واقعی است و نه صوری و تشریفاتی.

وی تصریح کرد: معظم‌له تصمیم‌گیری درباره قبول یا رد برجام در مجلس را نه تنها تفویض که تکلیف کرده‌اند و این موضوع در بیانات صریح ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری آمده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان فردی که بر حسب وظیفه در متن برجام و آثار اجرای آن تأمل داشته‌ام، گوشزد کردن نکاتی را لازم می‌دانم و مخاطب من نیز فقط مجلس نیست و همه ارکان و دستگاه‌های کشور هستند.

حسین‌زاده بحرینی با بیان اینکه در طراحی مسیر پیش‌روی نظام در باب مذاکرات دو سناریوی رقیب وجود دارد، خاطرنشان کرد: نخستین سناریو این است که دولت محترم و مذاکره‌کنندگان نه تنها برجام را دستاوردی مهم که مهمترین دستاورد بدانند و ادامه پیکار هسته‌ای را بی‌فایده تلقی کنند.

وی گفت: در این سناریو دولت محترم اصرار خواهد داشت که یا مجلس وارد موضوع برجام نشود و یا در صورت ورود، برجام را تصویب کند.

عضو فراکسیون اصولگرای مجلس اظهار داشت: در این فرض، مجلس چار‌ه‌ای نخواهد داشت که برجام را بر اساس شاخص منافع ملی بررسی کند و نتیجه را به دولت ارائه کند.

حسین‌زاده بحرینی تصریح کرد: البته من مُنکر این نکته نیستم که برجام بخشی از اهداف را محقق کرده است، اما نمی‌توان نگرانی خود را از برخی ضعف های آشکار و پنهان و نیز حیله‌های دشمن مخفی کرد؛ در این راستا باید با هوشیاری و توکل به خداوند و دوری از هوای نفس، به بررسی برجام بنشینیم.

وی با اشاره به سناریوی دوم در رابطه با مسیر نظام در بررسی برجام، اظهار داشت: این سناریو از این قرار است که دولت محترم اینک پس از فروکش کردن فضای هیجانی اولیه، به این نتیجه رسیده باشد که برجام لزوماً مهمترین دستاورد نیست و هنوز این امکان است که با اصرار بیشتر بر مواضع، طرف مقابل را مجبور به عقب‌نشینی کنیم.

عضو فراکسیون اصولگرای مجلس اضافه کرد: طبق نص صریح برجام، فرآیند مذاکرات تمام نشده و روند بررسی آن باقی مانده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس سناریوی دوم، ورود مجلس به این فرآیند و متوقف ماندن برجام به بررسی و تصویب مجلس، فرصت جدیدی را در اختیار مذاکره‌کنندگان کشور قرار می‌دهد که می‌توانند با استفاده از آن، سعی مشکور خود را تکمیل کنند و به نتایجی درخشان‌تر از گذشته برسند.

حسین‌زاده بحرینی تاکید کرد: لازمه به نتیجه رسیدن این سناریو آن است که دولت محترم و تیم مذاکره‌کننده حداقل از این به بعد مجلس را بعنوان یکی از ارکان مهم سازمان مذاکرات به رسمیت بشناسند و با استفاده از اهرم قدرتمند مجلس، نتایج برجام را به چالش بکشند.

بهترین انتخاب برای ما رد برجام برای دستیابی به نتیجه بهتر است

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به نظریه بازی‌ها و نیز شرایط موجود و عطش توافق‌ در غرب که نمونه آن در رفتار اخیر کنگره آمریکا نمایان شد، تصریح کرد: در این شرایط بهترین انتخاب برای ما، رد برجام برای دستیابی به نتایج بهتر است؛ البته این گزینه مشروط به حصول این نگاه مشترک در بین مجلس و دولت است که می‌توان با همدلی در اراده ملی، دستاوردهای مذاکره را افزون کرد.

حسین‌زاده بحرینی خاطرنشان کرد: تردید ندارم که اگر چنین عزم و اجماعی میان مجلس و دولت شکل گیرد، به زودی میز مذاکره دومی شکل خواهد گرفت که در آن مذاکره‌کنندگان کشور با دستی پرتر از قبل و ۱+۵ با انفعال بیشتر به مذاکره خواهند پرداخت.

وی اظهار داشت: از همین جا از دولت محترم و شورای عالی امنیت ملی و تیم مذاکره‌کننده و مجلس درخواست می‌کنم که تا فرصت باقی است در اطراف این نظریه تأمل کنند و اگر آن را به صلاح نظام می‌دانند، زمینه تحقق خود را فراهم کنند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطرنشان کرد: در صورت عدم همراهی دولت، به ناچار باید مسیر نخست را در پیش بگیریم و با بررسی متن برجام و با لحاظ کردن خطوط قرمز، نسبت به تصویب یا رد برجام اقدام کنیم.