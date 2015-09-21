وضعیت بهداشت و تغذیه در برخی مدارس همدان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس اظهار داشت: چالشی بعد از تغییر نظام آموزشی در بحث نیرو های انسانی ایجاد شد اما با تلاش شبانه روزی ساماندهی نیروهای انسانی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه نگران بودیم که دانش آموزان در ابتدای ورود به مدرسه فاقد مربی و معلم باشند، ادامه داد: آموزش و پرورش در راستای ساماندهی نیروهای انسانی اقدامات خوبی انجام داد.

فرماندار همدان با بیان اینکه روز اول مهر باید به گونه ای برگزار شود که برای دانش آموزان و معلمان سرشار از نشاط و شادابی باشد، عنوان کرد: روز اول مهر روز تحصیل نیست و باید فضای شادابی برای دانش آموزان فراهم کرد.

تعالی با بیان اینکه آموزش و پرورش و دستگاه های مربوطه باید برای مقطع ابتدایی و به خصوص پایه اول برنامه های شادی داشته باشد، عنوان کرد: پایه اول ابتدایی پایه ای حساس است و باید به صورت تخصصی برای این مقطع برنامه برگزار شود و برنامه ها در مقطع ابتدایی باید متفاوت و پر رنگ تر از مقطع متوسطه باشد.

وی افزود: محیط شهری برای آغاز مدارس باید شاد و با نشاط باشد و در معابر و خیابان ها نیز خط کشی های لازم صورت گیرد تا مشکلی در این رابطه وجود نداشته باشد.

فرماندار همدان درخصوص سرویس مدارس نیز عنوان کرد: اخلاق و رفتار راننده سرویس مدارس روی دانش آموزان و به خصوص نونهالان تاثیر گذار است چراکه نونهالان تاثیر پذیری بالایی دارند.

علی تعالی با بیان اینکه باید درخصوص ساماندهی سرویس مدارس باید تلاش بیشتری صورت گیرد، عنوان کرد: خانواده ها باید بر روی سرویس های مدارس نظارت داشته باشند و به دانش آموزان خود آموزش دهند تا اگر حرف و رفتار نسنجیده ای از راننده سروریس دیدند، اطلاع دهند.

وی با بیان اینکه باید رفتار راننده سرویس مدارس حساب شده باشد، بیان کرد: بسیاری اتفاقات به سبب عدم نظارت بر سرویس های مدارس رخ داده پس نظارت بر سرویس مدارس بر عهده همه است.

فرماندار همدان با بیان اینکه امیدواریم درخصوص موضوع سرویس مدارس هم آموزش و پرورش و هم تاکسیرانی نظارت های کافی را داشته باشند، عنوان کرد: باید نظارت هوشیارانه بر سرویس مدارس وجود داشته باشد.

تعالی با تاکید بر اینکه باید بر روی سرویس مدرسه دختران نظارت بیشتری صورت گیرد، ادامه داد: صلاحیت افرادی که رانندگی سرویس دختران را بر عهده دارند باید بررسی و در این رابطه دقت بیشتری شود.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم به توسعه حمل و نقل عمومی توجه و ناوگان را تقویت کنیم شاید مشکلات کمتری در خصوص سرویس مدارس داشته باشیم، افزود: گشت های امنیت نیروی انتظامی نیز در زمان تعطیل شدن دبیرستان های دخترانه باید حضور داشته باشند تا مشکلاتی ایجاد نشود.

فرماندار همدان با اشاره به اینکه پاکسازی نقاط آلوده نیز باید انجام شود، ادامه داد: بازگشایی مدارس و برگزاری دو تا سه جشنواره در همدان را پیش رو داریم که پاکسازی مناطق آلوده باید حتما انجام شود.

علی تعالی با بیان اینکه مربیان پیش دبستانی شکایاتی درخصوص میزان کم حقوق خود داشته اند، عنوان کرد: نظارت بر حق الزحمه ای که به مربیان پیش دبستانی داده می شود بر عهده آموزش و پرورش است و آموزش و پرورش باید در این راستای اقداماتی انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت بهداشت و تغذیه در برخی مدارس مناسب نیست و نیاز به نظارت دارند، ادامه داد: باید بر مسئله آب خوری و سرویس بهداشتی مدارس نیز نظارت ویژه ای شود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک همدان نیز در ادامه با بیان اینکه با بازگشایی مدارس شور و شعف عجیبی در روزهای اول مهر ایجاد می شود، اظهار داشت: موضوع ساماندهی سرویس مدارس هنوز انجام نشده است.

محمد باب الحوائجی با بیان اینکه با شروع مدارس ترافیک پدیده ای اجتناب ناپذیر است که در این خصوص جلسات متعددی انجام شده است، بیان کرد: با آغاز مهرماه ترافیک خیابان ها ۳۰ درصد افزایش می یابد.