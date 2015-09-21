۲۶۸ هزار دانش آموز کردستانی به مدرسه می روند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش کردستان، رشید قربانی گفت: در سال تحصیلی جدید با حضور بیش از ۲۶۸ هزار دانش آموزان کردستانی در ۱۳ هزار کلاس درس، مدارس استان اول مهر بازگشایی و زنگ مهر و مقاومت در مدارس استان نواخته می شود.

وی ادامه داد: مراسم آغاز سال تحصیلی جدید روز اول مهر با حضور بیش از ۲۶۸ هزار دانش آموزان استان در ۳ هزار و ۶۰۰ آموزشگاه استان برگزار و زنگ مهر و مقاومت در مدارس به صدا در خواهد آمد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان با بیان اینکه مراسم آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس در کلیه مدارس با حضور دانش آموزان و فرهنگیان برگزار می شود، گفت: مراسم نمادین بازگشایی مدارس در سطح شهرستانها و مناطق با حضور مسئولین محلی، دانش آموزان و اولیای آنان و در مرکز استان نیز این مراسم با حضور مسئولین استانی، نمایندگان وزارتی و دست اندرکاران امر در یکی از مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج برگزار و دانش آموزان اولین بازگشایی مدارس را جشن خواهند گرفت.

قربانی با تبریک عید قربان و تقارن آن با بازگشایی مدارس و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از برگزاری ویژه برنامه هایی به مناسبت بزرگداشت این ایام خبر داد و اظهار داشت: همزمان با اولین روز زنگ مهر و مقاومت در کلیه مدارس استان به صدا در خواهد آمد.

وی از تمهید مقدمات کامل و آمادگی مدارس برای بازگشایی خبر داد و گفت: در طول تابستان ۹۴ با اجرای برنامه های پروژه مهر در قالب پنج کارگروه، کلیه فعالیت ها و اقدامات مربوط به بازگشایی پیگیری و با همکاری و همراهی کلیه دست اندرکاران ان شا الله اول مهر مدارس با حضور با نشاط دانش آموزان بازگشایی و فعالیت آنها آغاز خواهد شد.