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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۴۲

فرهنگیان صاحب کارت چند منظوره سرمایه می‌شوند

فرهنگیان صاحب کارت چند منظوره سرمایه می‌شوند

فرهنگیان تا پایان آذرماه صاحب کارت چند منظوره سرمایه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بطحایی در مراسم رونمایی از کارت سرمایه فرهنگیان بیان کرد: یکی از اقداماتی که منجر به بهبود خدمات رفاهی فرهنگیان می‌شود، کارت سرمایه است.

وی افزود: یکی از مهمترین سیاست‌های ما بهره‌وری و ارتقای این کارت است و به دلیل نبود امکانات مالی نتوانسته‌ایم به سطح کیفی و استانداردهای لازم برسیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش تصریح کرد: ارتقای بهره‌وری در کلام حاصل نمی‌شود و زمانی این اتفاق می‌افتد که فرآیندها و قوانین که مانع افزایش کارآیی می‌شود، بهبود یابد.

وی افزود: کارت سرمایه فرهنگیان موجب می‌شود تا خدمات رفاهی بهتری به فرهنگیان داده شود و این راه تسهیل یابد.

بطحایی بیان کرد: کارت سرمایه چندمنظوره امروز رونمایی می‌شود و البته در ابتدا کارکردهای کمی دارد، اما به مرور افزایش می‌یابد، به نحوی که همکاران ما دیگر نیاز به ارائه معرفی‌نامه به درمانگاه‌ها و مهمانسراهای ما ندارند، همچنین دیگر نمی‌خواهد اسناد پزشکی را از مراکز تحویل بگیرند و به شرکت بیمه‌ای بدهند، با این کارت این کار انجام می‌شود.

به گفته وی، فرهنگیان با این کارت، در زمان کمتر و صرف انرژی کمتر می‌توانند خدمات بهتری را دریافت کنند.

در ادامه نیز بیرانوند مدیرعامل بانک سرمایه گفت: فرهنگیان نردبان پیشرفت کشور تلقی می‌شوند.

وی افزود: کارت سرمایه فرهنگیان موجب ارتقای مقام معلم می‌شود و خدمات رفاهی و بانکی تسهیل می‌یابد.

بیرانوند یادآور شد: فرهنگیان با عضویت در باشگاه ایرانیان به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کنند و از خدمات بهره‌مند خواهند شد.

کارت سرمایه فرهنگیان، خدمات رفاهی متنوعی ارائه می‌دهد که می‌توان به عنوان کارت شناسایی، کارت بانکی، کیف پول الکترونیکی، برای استفاده در مترو و اتوبوس، کارت تردد در محل کار، کارت بیمه، کارت تخفیف و عضویت در باشگاه مشتریان و کارت پرسنلی از آن استفاده کرد.

کد مطلب 2920927
حبیب احسنی پور

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