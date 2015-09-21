به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بطحایی در مراسم رونمایی از کارت سرمایه فرهنگیان بیان کرد: یکی از اقداماتی که منجر به بهبود خدمات رفاهی فرهنگیان می‌شود، کارت سرمایه است.

وی افزود: یکی از مهمترین سیاست‌های ما بهره‌وری و ارتقای این کارت است و به دلیل نبود امکانات مالی نتوانسته‌ایم به سطح کیفی و استانداردهای لازم برسیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش تصریح کرد: ارتقای بهره‌وری در کلام حاصل نمی‌شود و زمانی این اتفاق می‌افتد که فرآیندها و قوانین که مانع افزایش کارآیی می‌شود، بهبود یابد.

وی افزود: کارت سرمایه فرهنگیان موجب می‌شود تا خدمات رفاهی بهتری به فرهنگیان داده شود و این راه تسهیل یابد.

بطحایی بیان کرد: کارت سرمایه چندمنظوره امروز رونمایی می‌شود و البته در ابتدا کارکردهای کمی دارد، اما به مرور افزایش می‌یابد، به نحوی که همکاران ما دیگر نیاز به ارائه معرفی‌نامه به درمانگاه‌ها و مهمانسراهای ما ندارند، همچنین دیگر نمی‌خواهد اسناد پزشکی را از مراکز تحویل بگیرند و به شرکت بیمه‌ای بدهند، با این کارت این کار انجام می‌شود.

به گفته وی، فرهنگیان با این کارت، در زمان کمتر و صرف انرژی کمتر می‌توانند خدمات بهتری را دریافت کنند.

در ادامه نیز بیرانوند مدیرعامل بانک سرمایه گفت: فرهنگیان نردبان پیشرفت کشور تلقی می‌شوند.

وی افزود: کارت سرمایه فرهنگیان موجب ارتقای مقام معلم می‌شود و خدمات رفاهی و بانکی تسهیل می‌یابد.

بیرانوند یادآور شد: فرهنگیان با عضویت در باشگاه ایرانیان به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کنند و از خدمات بهره‌مند خواهند شد.

کارت سرمایه فرهنگیان، خدمات رفاهی متنوعی ارائه می‌دهد که می‌توان به عنوان کارت شناسایی، کارت بانکی، کیف پول الکترونیکی، برای استفاده در مترو و اتوبوس، کارت تردد در محل کار، کارت بیمه، کارت تخفیف و عضویت در باشگاه مشتریان و کارت پرسنلی از آن استفاده کرد.