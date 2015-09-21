حمام تاریخی محمدیان نمین مرمت و بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عالیقدری پیش از ظهر دوشنبه طی بازدید از این حمام تاریخی در گفتگو با خبرنگاران افزود: مرمت و بازسازی این حمام در چند فاز طرح ریزی شده که عملیات بازسازی اخیر یکی از این فازها بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش هایی از این حمام مرمت و بازسازی شده و بخش هایی دیگر نیازمند بازسازی است، مرمت این حمام را براساس طرح مصوب كميته فني معاونت ميراث فرهنگي دانست.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تداوم طرح های مرمتی در این اثر را نیازمند تامین اعتبارات لازم عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون با اجرای طرح های مرمتی مختلف از سال ۸۸، اعتباری بالغ بر ۷۵۶ میلیون ریال برای این حمام قجری هزینه شده است.

به گفته وی در فاز مرمتی جدید دیوار سنگی نمای بیرونی و سردرب ورودی احیا شده و در عین حال مرمت جرزهای بیرونی و کف سازی محوطه پیرامون حمام نیز اجرا شده است.

عالیقدری سنگ فرش پیاده رو، مرمت هشتی ورودی، ساخت و نصب درب های چوبی و بندکشی و اجرای طاق چشمه های فروریخته ورودی را از دیگر بخش های مرمت شده در این اثر تاریخی اعلام کرد.

وی با اشاره به آواربرداری و پاکسازی محوطه و داخل بنا و تثبیت مصالح ضعیف و فرسوده تاکید کرد که این اثر یکی از مهمترین آثار تاریخی و گردشگری شهرستان نمین بوده و در اولویت های مرمتی این سازمان قرار دارد.

حمام تاریخی محمدیان نمین ۲۱۸ مترمربع مساحت داشته و به لحاظ دارا بودن تزئینات گچی آجری، طاق نماها و گنبدها از آثار قابل توجه دوران قاجار در شهرستان نمین است. این بنای تاریخی به شماره «۱۹۴۲۴» در تاریخ ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.