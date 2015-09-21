بانوان تیرانداز تپانچه بادی ثابت کردند در جهان بهترین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولان یکشنبه شب با کسب ۴ نشان رنگارنگ و دو سهمیه پارالمپیک از رقابتهای جام جهانی استرالیا، به میهن بازگشت.

حسین امیری در خصوص این رویداد به روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان گفت: اگرچه به لحاظ کسب سهمیه، فشار کمتری برای کادر فنی به نسبت مسابقات کرواسی وجود داشت، اما مسابقات استرالیا نیز با شرایط و فشار خاص خودش برگزار شد. به عنوان مثال در کرواسی نمایندگان کره حضور نداشتند ولی در استرالیا بودند و جزو سرسخت ترین رقبای ملی‎پوشان ما نیز محسوب می شوند.

امیری افزود: البته باید گفت که در تپانچه، جنگ اصلی بین آسیایی هاست و کشورهایی مثل کره، چین و ایران حرف زیادی برای گفتن دارند. اگرچه در کرواسی با کره رو به رو نبودیم، اما توانستیم در استرالیا با آنها خوب رو به رو شویم و در کل می توام بگویم که طی این دو مسابقه اخیر، یعنی مسابقات جام جهانی کرواسی و استرالیا، ملی پوشان ما با تمام قهرمانان جهان مسابقه دادند و دیگر قهرمان بنامی باقی نمانده که تجربه قرار گرفتن مقابل آن را نداشته باشیم و این مساله برای مسابقات پارالمپیک بسیار مهم است.

مربی تیم ملی خاطر نشان کرد: خوشبختانه رکورد ملی پوشان به نسبت کرواسی بسیار بهتر شده بود. به خصوص در امتیاز بخش تیمی تپانچه P۲ رشد بسیار قابل توجهی داشتیم و تنها به دلیل به حد نصاب نرسیدن تیم ها در تپانچه بادی بانوان، امتیاز تیمی به صورت رسمی محسوب و مدال هم توزیع نشد.

وی گفت: بانوان ما در تپانچه بادی به همه دنیا ثابت می کنند که بهترین هستند و تکرار موفقیت کرواسی و تصاحب سه سکوی برتر دنیا در استرالیا، موید این مطلب است. این مساله باعث می‎شود که در پارالمپیک فشار بر رقیبان بیشتر از نمایندگان ما باشد و اگر شرایط به همین گونه پیش برود و آرامش تیم حفظ شود، می توانیم امید داشته باشیم که در پارالمپیک هم شاهد رقابت سه نماینده خود برای کسب جایگاه‎های اول تا سوم باشیم. البته شرایط پارالمپیک ویژه است و قابل مقایسه با مسابقات دیگر نیست، اما همان طور که گفتم ما تجربه مقابله با بهترین‎های جهان را داشته ایم و هم اکنون رقیب مهمی در تپانچه بانوان دنیا به شمار می رویم.

امیری افزود: ساره جوانمردی توانست در مقدماتی رکورد شکنی کند و هم اکنون رکورد مقدماتی و فینال جهان دست اوست. با اینکه شرایط مسابقات حساس بود اما از ملی پوشان خواستم که تنها به ارائه بهترین عملکرد خود فکر کنند و کاری به اینکه دیگران چه کرده اند، نداشته باشند. در مورد جوانمردی هم همین طور بود. من تنها انتظار داشتم که عملکرد خوبی که در اردوها داشت را در استرالیا نیز تکرار کند و نه تنها نتیجه بهتری به نسبت کرواسی گرفت، بلکه رکورد شکنی هم کرد.

وی در پایان اعلام کرد: از این پس، شرایط تمرینات تغییر می کند و با توجه به اینکه بار سهمیه از روی دوشمان برداشته شده، می توانیم با خیال راحت بر اصلاح تکنیک ها، تمرینات عصب و عضله و کار با اسلحه متمرکز شویم.

برای تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولان ایران ۵ ملی پوش از سه رویداد مهم جهانی، کسب سهمیه کرده اند.