ورود ۵ هزار خودروی هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فهیمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از ورود ۵ هزار دستگاه خودروی هیبریدی ظرف سال‌های آینده به ناوگان تاکسیرانی تهران خبرداد و گفت: براساس تفاهم‌های صورت گرفته، امسال قرار است تا پایان سال ۲۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه خودروی هیبریدی وارد ناوگان تاکسیرانی شهر تهران شود و سال بعد هم دو هزار دستگاه خودروی وارداتی هیبریدی به این ناوگان وارد خواهد شد تا بتوانیم با گذشت چند سال، ۵ هزار دستگاه خودرو را به ناوگان حمل و نقل شهری ملحق کنیم.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو افزود: گارانتی این خودروها تماما از سوی واردکننده رسمی ارایه می‌شود و ارایه گارانتی به واردکنندگان غیررسمی سپرده نمی‌شود، این در حالی است که اگر قرار باشد ایران کشوری گردشگر پذیر شود، باید بر روی حمل و نقل عمومی و شهری خود، کار بسیاری انجام دهد، ضمن اینکه خودروها در تملک نماینده رسمی خودروساز خارجی قرار می گیرند و راننده هایی از سوی این نماینده استخدام می‌شود.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه هزینه واردات خودروهای هیبریدی بسیار پایین تر از واردات سایر خودروها است، می توان امیدوار بود که این تاکسی ها با شرایط مناسب تری وارد کشور شوند، ضمن اینکه دولت یارانه هایی را نیز برای خودروهای هیبریدی در نظر گرفته است که منجر به کاهش قیمت تمام شده واردات می شود.

فهیمیگفت: هم اکنون تنها معیار برای لوکس بودن یا نبودن یک خودرو، حجم موتور آن است که اگر بالای ۲۵۰۰ سی سی باشد، خودروی لوکس و اگر کمتر از آن باشد، خودروی لوکس محسوب نمی‌شود به نحوی که فاکتور قیمتی نادیده گرفته می شود.

وی ادامه داد: بر این اساس، یک خودروی با قیمت بسیار بالا که حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی سی دارد، لوکس محسوب نمی شود اما یک خودروی کاملا عادی که در زمره خودروهای معمولی به حساب می آید ولی بالای ۲۵۰۰ سی سی حجم موتور دارد، خودروی لوکس محسوب می شود؛ بنابراین باید این معیار تغییر یابد.

فهیمی گفت: تعاریف خودروهای لوکس در دنیا، تعاریف مدون و مشخصی است که به نظر می رسد ایران هم باید در راستای تعیین خودروهای لوکس و غیر لوکس براساس این معیارها و استانداردهای جهانی، گام بردارد، چراکه نمونه های آن هم چندی پیش در بازار مشاهده شد که یک خودرو، با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سی سی اما با الگوی قیمتی بسیار بالا، وارد ایران شده بود و در زمره خودروهای لوکس قرار نگرفت.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص کمپین نخریدن خودرو خاطرنشان کرد: سطح سیاست زدگی در اقتصاد بسیار بالا است و خودرو هم درگیر مسائل سیاسی شده، این در حالی است که ورود مباحث سیاسی به موضوعات اقتصادی، یک کار را از قاعده و روال عادی خود خارج می کند و تحلیل آن به شکل سیاست زده هم اشکال ایجاد می کند، این در حالی است که به نظر می رسد بخشی از رکود فعلی نیز ناشی از سیاست زدگی اقتصادی است.

به گفته فهیمی، میزان واردات خودرو و اینکه چه خودرویی وارد شود، بیشتر تابع کشش بازار است. تجربه بازار ایران هم نشان داده است که خودروهایی در الگوی قیمتی ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان بیشتر محدود به خودروهای چینی و خودروهای در الگوی قیمتی ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان خودروهای اروپایی هستند؛ بنابراین اینکه چه خودرویی بیشتر وارد کشور شود، بسته به کشش بازار دارد.

وی افزود: قیمت هم در هر کشوری تابعی از مقررات دولتی است و اینکه تعرفه چقدر است و آیا خودرو به صورت آزاد وارد می شود یا تعرفه های سنگینی دارد، این در حالی است که در ایران واردات خودرو تحت ضوابط و شرایط خاص خود انجام می شود و تعرفه واقعی بسیار بالاتر از میزان تعرفه ای است که دولت اعمال می کند.