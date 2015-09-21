رئیس دانشگاه تهران با وزیر علوم ایتالیا دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، استفانیا جانینی، وزیر علوم ایتالیا با محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران دیدار و گفتگو کرد که در این جلسه روسای سه دانشگاه معتبر ایتالیا، رئیس مرکز فیزیک نظری ایتالیا (تریست)، سفیر و رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا درتهران نیز حضور داشتند.

در این جلسه دو طرف بر لزوم گسترش همکاری‌های مشترک علمی تاکید کردند.

استفانیا جانینی، وزیر علوم ایتالیا در این جلسه اهمیت همکاری‌های مشترک میان دانشگاه تهران و دانشگاه‌های ایتالیا را با توجه به نزدیکی‌های فرهنگی، تاریخی و نیز ریشه‌های مشترک زبانی هند واروپایی دو کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به نزدیکی فرهنگی، زبانی و تاریخی ضرورت دارد نسل جدید ما نیز با زبان و ادبیات فارسی آشنا شود.

نیلی احمد آبادی، رئیس دانشگاه تهران نیز در این جلسه وجود همکاری‌های متعدد میان واحدهای مختلف دانشگاه تهران با مراکز آموزش عالی کشور ایتالیا را نشانه اهمیت و توجه این دانشگاه به همکاری با نظام آموزش عالی ایتالیا ارزیابی کرد و آمادگی دانشگاه تهران برای توسعه این همکاری‌‌ها با دانشگاه‌های ایتالیا را مورد تاکید قرار داد.

در این دیدار، همچنین موضوعاتی مانند همکاری پردیس علوم دانشگاه تهران با مرکز فیزیک نظری «تریست» ایتالیا، گسترش همکاری در زمینه‌های نانو تکنولوژی، زبان‌های باستانی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات ایتالیایی و تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی و دانشجویان دو طرف به ایجاد ارتباطات مشترک علمی مورد تاکید قرار گرفت.