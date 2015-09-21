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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵

جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز دوشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۱۵ هزار تومان، نیم سکه ۴۶۷ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۸ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۶۳۷ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۴۰ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۹۵ تومان، هر یورو را ۳۸۶۵ تومان، هر پوند را ۵۲۷۰ تومان، لیر ترکیه ۱۱۵۰ تومان و درهم امارات را ۹۳۶ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید۹۱۵۵۰۰
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم۹۱۵۰۰۰
نیم سکه۴۶۷۰۰۰
ربع سکه۲۵۸۰۰۰
گرمی۱۷۰۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۳۶۳۷
نوع ارز 
دلار۳۳۹۵
یورو ۳۸۶۵
پوند۵۲۷۰
درهم۹۳۶
لیرترکیه۱۱۵۰
کد مطلب 2920946

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