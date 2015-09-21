به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر محمد احمدیان با اشاره به اینکه این طرح در سال گذشته در ۱۲ شهر تحت پوشش به اجرا درآمد و در سال جاری در تمامی شهرها اجرایی شد اظهار داشت: در این طرح که با دو رویکرد مهم و آموزش خود مراقبتی و پیشگیری اجرا میشود، سالمندان با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی زیرپوشش، معاینات غربالگری سلامت توسط پزشکان و آموزش خود مراقبتی قرار میگیرند.
وی خاطرنشان کرد: در این برنامه ضمن شناسایی فاکتورهای خطر محیطی و رفتاری و انجام آزمایشها کامل، علاوه بر آموزشهای چهره به چهره، نشستهای گروهی نیز با محوریت آموزش توانمندسازی و خود مراقبتی توسط کارشناسان مراقبت سلامت برگزار میشود.
مدیر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه بیشترین جمعیت سالمندان در کلانشهر مشهد ساکن هستند خاطرنشان کرد: این برنامه در ابتدا با اولویت قرار دادن مناطق حاشیه شهر مشهد آغاز شد و در حال حاضر در دیگر مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد اجرایی شده است.
مدیر سلامت جمعیت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه به دنبال تغییرات جمعیتی و کاهش بیماریهای واگیردار، امید به زندگی در کشور افزایشیافته است و این امر موجب شده جمعیت سالمندی کشور نیز رشد یابد خاطرنشان کرد :بر اساس آخرین آمارها در حال حاضر ۷.۸ درصد از جمعیت شهرهای زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد را سالمندان تشکیل میدهند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ رشد جمعیت ۱.۳ درصد و نرخ رشد جمعیت سالمندی ۲ درصد در کشور است خاطرنشان کرد :بر این اساس سرعت رشد جمعیت سالمندی در کشور رو به افزایش است و این امر میطلبد برنامههای خاصی نیز بهمنظور ارتقاء سلامت این دسته از جمعیت اجرا شود .
مدیر سلامت جمعیت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عدم تعادل ، اختلالات بینایی، سرگیجه، مشکلات سیستم ادراری، اختلالات شنوایی، دیابت و مشکلات استخوانی را ازجمله بیماریهای شایع دوران سالمندی برشمرد .
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