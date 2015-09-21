به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفتم ذی الحجه سالروز شهادت امام محمد باقر(ع) شهر مقدس قم در سوگ این امام همام غرق عزا و ماتم شد.
دستههای عزاداری از عصر روز یکشنبه رهسپار حرم مطهر حضرت معصومه(س) شدند و ضمن نوحه خوانی و سینه زنی نوای تسلیت به این بانوی بزرگوار در رواقها و صحنهای حرم مطهر طنین انداز شد.
دفاتر مراجع و علما نیز شب گذشته و صبح امروز محل عزاداری و نوحه خوانی شده و اقشار مختلف مردم از جمله طلاب با حضور در بیت مراجع تقلید در مراسم عزاداری شرکت کردهاند.
در حرم مطهر حضرت معصومه(س) نیز برگزاری مراسم سخنرانی و نوحه سرایی از روز گذشته آغاز شده و همچنین با سیاه پوش کردن تعدادی از صحنها مراسم عزاداری امام پنجم برگزار میشود که این مراسم تا عصر امروز ادامه خواهد داشت.
مساجد، تكیهها و هیئتهای مذهبی استان نیز در حال برگزاری مراسم عزاداری هستند و مردم ولایی قم در این عزارداریها شرکت میکنند.
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