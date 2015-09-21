پرداخت ۳ میلیارد تومان تسهیلات به طرحهای اقتصاد مقاومتی خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ماشاء الله بازگیر ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه سال گذشته سه میلیارد تومان تسهیلات در رابطه با اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی در شهر خرم آباد پرداخت شده است اظهار داشت: ایجاد طرح های آبزیان، اصلاح باغات، طرح های دام سبک و سنگین، مشاغل خانگی و ایجاد صنایع تبدیلی کوچک از جمله اقدامات بسیج شهرستان خرم آباد در رابطه با اقتصاد مقاومتی بوده است.

وی با بیان اینکه امسال در حوزه واگذاری اعتبارات اقتصاد مقاومتی در مرحله اول یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان تسهیلات۱۶ درصد ۳۶ ماهه واگذار کرده ایم، تصریح کرد: همچنین در حوزه پرداخت اعتبارات ایجاد صنایع تبدیلی در مرحله اول یک میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان تسهیلات ۱۸ درصد واگذار شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خرم آباد یادآور شد: تا کنون دو میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان وام اقتصاد مقاومتی پرداخت شده است.

سرهنگ بازگیر در ادامه به احیا مناطق آسیب دیده شهر خرم آباد توسط بسیج اشاره کرد و گفت: فضاسازی و آسفالت مناطق آسیب دیده شهر از جمله علی آباد، کرگانه، اسد آبادی و ... در دستور کار است.

وی با بیان اینکه ۱۲ محله شهر خرم آباد شناسایی شده و در حال احیاء است، تصریح کرد: تا کنون بیش از پنج میلیارد تومان برای احیاء این مناطق هزینه شده است.