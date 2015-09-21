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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۱۰

آغاز به کار مربی ایرانی در مغولستان؛

توافق نهایی صالح با تیم فوتسال کره‌جنوبی و ارسال قرارداد امضاشده

توافق نهایی صالح با تیم فوتسال کره‌جنوبی و ارسال قرارداد امضاشده

قرارداد همکاری ناصر صالح مربی ایرانی فوتسال ایران با تیم ملی فوتسال کره جنوبی امضا شد و این مربی به زودی کارش را در این تیم آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال ایران بعد از درخواست فدراسیون فوتبال کره جنوبی برای معرفی یک مربی فوتسال واجد الشرایط به این کشور، ناصر صالح را انتخاب و بعد از صحبت با این مربی، او را برای کار در کره جنوبی معرفی کرد.

مذاکرات طرفین برای کار روی جزئیات در نهایت به سرانجام رسید و صالح قرارداد ارسالی از سوی کره‌ای‌ها را امضا کرد و برای فدراسیون فوتبال کره جنوبی فرستاد. قرارداد صالح با تیم ملی فوتسال کره جنوبی ۶ ماهه و در صورت توافق، قابل تمدید است.

صالح طبق برنامه کارش را از اول اکتبر (نهم مهرماه) در کره جنوبی آغاز می‌کند. تیم فوتسال کره جنوبی در مرحله مقدماتی فوتسال جام ملتهای آسیا با کشورهای مغولستان، چین، چین تایپه و هنگ کنگ همگروه است و برای صعود به مسابقات جام ملتها، باید جزو دو تیم برتر این گروه باشد. بازی‌های این گروه به میزبانی مغولستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 2920962

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