مراسم دعای عرفه در ۵۱ بقعه شاخص همدان برگزار می شود

حجت الاسلام محمد کاروند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این ویژه‌برنامه به مناسبت نهم ذی الحجه و روز عرفه به همت اداره اوقاف و امور خیریه استان در ۵۱ بقعه و امامزاده شاخص استان برگزار می‌شود، اظهار داشت: امامزاده عبدالله (ع) همدان میزبان اصلی این مراسم در همدان است.

وی ادامه داد: امامزاده عبدالله (ع) و تکیه ابوالفضل (ع) ملایر، شاهزاده محمد و علی (ع) نهاوند، امامزاده میرشمس‌الدین بهار، امامزاده پنج تن رزن، امامزاده جعفر(ع) کبودراهنگ و امامزاده عبدالله (ع) اسدآباد از دیگر امامزاده‌ها و بقاع شاخص استان در میزبانی این مراسم معنوی هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به اینکه سخنرانی، مناجات، مداحی و غیره از جمله برنامه‌های این مراسم است، بیان کرد: هیچ روزی به اندازه روز عرفه و نیایش انسانها از آتش جهنم دور نمی شوند.

حجت الاسلام کاروند با بیان اینکه روز عرفه فرصتی برای پاک شدن بشر از گناه است و در این روز ملکوتی و عظیم انسان ها می توانند به درجات بالایی از بندگی در نزد پروردگار برسند، ادامه داد: خداوند باری تعالی این روز را برای انسان قرار داده تا انسان خود را در درگاهش با تمام وجود پاک کند.

وی با تاکید بر برگزاری هر چه باشکوه‌تر دعای عرفه در این روز عنوان کرد: دعای عرفه امام حسین(ع) معانی بلند، غنی و سرشار از علم لدنی دارد و در این روز بندگی با این دعا شروع می‌شود و بعد به متن بندگی می‌رسد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه دعای روز عرفه یکی از مراسم مذهبی و شاخص است، بیان کرد: این دعای پرفیض شامل مضامین عارفانه‌ای همچون شناخت پروردگار و تضرع به درگاه خداوند متعال است.