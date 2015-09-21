بهره برداری از تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس تا پایان سال

‌به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مولایی در نشست خبری ویژه هفته دفاع مقدس اظهارداشت: منطقه ۲۲ به دلیل وجود دریاچه شهدای خلیج فارس در نظردارد به منظور بزرگداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس برنامه های ویژه ای را به عنوان « آبی ترین وصال» در هفته دفاع مقدس برگزار کند.

وی با بیان اینکه برنامه ها در دو بخش از ۳۱شهریورماه تا ۷مهرماه و از ۸مهرماه تا پایان مهر برگزار می شود، افزود: بخش اول برنامه ها با مشارکت و همکاری سپاه تهران، بسیج عمار در منطقه ۲۲، سازمان فرهنگی و هنری تهران درمنطقه و شهرداری در قالب نمایشگاهی از دستاوردهای جمهوری اسلامی برگزار می شود.

شهردار منطقه ۲۲تصریح کرد: در این نمایشگاه به جنایت ها، خیانتها و دشمنی هایی که امریکا و اسرائیل و سایر کشورهای اروپایی در طول هشت سال دفاع مقدس به ایران روا داشتند مربوط می شود. همچنین جزییات جدیدی که توسط نیروی دریایی سپاه مانند قایق های تندرو و موشک های کرم ابریشم به بهره برداری رسیده است در دریاچه شهدای خلیج فارس به معرض نمایش می گذاریم .

مولایی در ادامه با اشاره به بخش دوم ویژه دفاع مقدس در دریاچه شهدای خلیج فارس عنوان کرد : قرار است همزمان باعید غدیر در فضایی بالغ بر ۳۰ هکتار رشادت ها، ایثارگری ها و جانفشانی های عزیزان نیروی دریایی سپاه به صورت نمایشی و کاملا عملیاتی در معرض دید عموم قرار گیرد .

وی افزود: این بخش نیز با مشارکت نیروی دریایی سپاه انجام می شود و شناورها و قایق های تندرو که برای دفاع از خاک کشور بر آب های نیلگون خلیج فارس مستقر هستند در این نمایشگاه به صورت کوچک شده و برای اطلاع شهروندان نمایش داده می شوند .

شهردار منطقه ۲۲ بابیان اینکه هدف ما از برگزاری این نمایشگاه، نمایش قدرت نیروی دریایی است و برای اولین بار در تهران چنین نمایشگاهی برگزار می شود، گفت: ساعات کار این نمایشگاه همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا آغاز و تا ساعت ۱۰ شب ادامه دارد.

مولایی با تاکید بر توجه شهرداری و شخص شهردار تهران نسبت به حفظ محیط زیست دریاچه در طول اجرای نمایشگاه تصریح کرد: تمامی برنامه هایی که قرار است در نمایشگاه برگزار شود کاملا کنترل شده است تا هیچ گونه لطمه ای به محیط زیست وارد نشود و آلودگی ایجاد نشود .

وی همچنین از هماهنگی شهرداری منطقه ۲۲ با مجموعه اتوبوسرانی برای حمل ونقل بازدیدکنندگان به دریاچه شهدای خلیج فارس خبرداد و عنوان کرد : تمهیداتی درنظر گرفته ایم تا شهروندان پس از اتمام برنامه به وسیله اتوبوس های درنظر گرفته شده به میادین اصلی شهر منتقل شوند .

شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به هزینه های صرف شده برای برگزاری برنامه های ویژه هفته دفاع مقدس گفت: این برنامه ها هزینه های آنچنانی برای شهرداری ندارد چرا که تمامی تجیهزات از سوی نیروی دریایی سپاه به دریاچه می آید. ضمن اینکه هدف ما از برگزاری این نمایشگاه این است که بگوییم با حداقل امکانات و هزینه ها بیشترین میزان بازدیدکننده ها را داشته باشیم .

مولایی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پروژه های عمرانی و فنی منطقه ۲۲ در سال جاری گفت: ما برای امسال حدود ۱۰۰ پروژه آماده کرده ایم که در حال بهره برداری هستند. یکی از این پروژه ها فاز دوم دریاچه خلیج فارس به وسعت ۵۷ کیلومتر است که محوطه سازی شده که درهفته دفاع مقدس زیربار می رو د.

وی افزود: واقعیت این است که فاز های اجرایی دریاچه تا کنون بدون وقفه تمام شده اند و تنها فاز باقی مانده فاز جنوبی است که آن هم تا پایان سال به بهره برداری می رسد. البته ذکر این نکته ضروری است که علت توقف این فاز نیز عبور بزرگراه شهید حکیم از این پروژه بود. به همین دلیل کار برای مدتی متوقف شد اما تازگی از سر گرفته شد.

شهردار منطقه۲۲ بهره برداری از تصفیه خانه شهدای خلیج فارس را یکی از برنامه های منطقه ۲۲ اعلام کرد و گفت: کار احداث این تصفیه خانه به عهده معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران است و با برنامه ریزی های انجام شده این پروژه نیز تا پایان سال به بهره برداری می رسد .

مولایی همچنین به موضوع ساخت وساز در منطقه ۲۲ اشاره کرد و گفت: این منطقه نوپا است و تنها ۱۵ سال از عمر آن می گذرد با این وجود تمامی اقداماتی که در مورد ساخت وساز در این منطقه انجام می شود کاملا بر اساس قوانین، مقررات، استانداردها و طرح تفصیلی شهر تهران است. ضمن اینکه برخلاف شایعات ساخت و سازهای دارای مجوز در این منطقه هیچ گونه خللی برای آب و هوای تهران ایجاد نمی کند .

وی همچنین به مساله ساخت مدارس در منطقه ۲۲ پرداخت و خاطرنشان کرد : از آنجا که این منطقه نوپا است شهرداری موظف است تا بخشی از زمین ها را به معابر، ورودی ها و خروجی ها اختصاص دهد. با این وجود ما ۵ زمین در اختیار آموزش و پرورش قرار دادیم تا مدرسه سازی شود. البته متاسفانه در این زمینه اقدامی از سوی آموزش و پرورش صورت نگرفته است .

شهردار منطقه ۲۲ به قوانین موجود درخصوص ساخت مدارس در برخی از شهرک های بیش از ۲۰۰ واحد اشاره کرد و گفت: بنابر قانون ما به شهرک هایی که هنوز مدارس آنها آماده نشده است مجوز اتمام کار نمی دهیم. در این مورد شهرک امید دژبان و ساحل پس از ساخت مدارس مجوز گرفته اند.

مولایی موضوع ساخت و ساز در حریم را یکی از مشکلات منطقه ۲۲ معرفی کرد و تصریح کرد: از انجا که منطقه ۲۲ در گذشته جزو حریم منطقه ۵ بوده است ساخت وسازهایی به شکل غیرقانونی صورت گرفته است ما نیز برای مقابله با این ساخت و سازها بعداز آنکه رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را می گیریم اقدام به تخریب می کنیم. در این مورد کسانی که ادعای مستندات قانونی برای کسب و کار خود دارند می توانند به کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه کنند .

وی در ادامه ورود و مشارکت بخش خصوصی در پروژه های تفریحی منطقه ۲۲ اشاره کرد و گفت: علاوه بر پروژه هایی همچون پروژه تهران مال و رزمال، پروژه معروف هزار و یک شب نیز به صورت مشارکتی در حال اجراست. این پروژه به صورت فازبندی و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته فاز یک شهربازی سال آتی به بهره برداری می رسد. کل پروژه نیز به مرور تا ۵ سال آینده تکمیل می شود .

شهردار منطقه ۲۲ در پایان با رد ادعای ساخت و ساز در ارتفاع بالای ۱۸۰۰ متر در منطقه گفت: نهایت ارتفاع در منطقه ما ۱۴۰۰ متر است که بالای این ارتفاع حتی یک مورد ساخت و ساز هم انجام نشده است.