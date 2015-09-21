رشد ۲۱.۷ درصدی خسارت پرداختی صنعت بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی اعلام کرد: براساس آمار عملکرد بازار بیمه کشور، بخش غیردولتی ۵۵.۷ درصد از خسارت های بازار بیمه را جبران کرده است.

همچنین طی این مدت شرکت های بیمه نزدیک به ۹.۳ میلیون مورد خسارت به بیمه گذاران پرداخت کرده اند که در مقایسه با سال قبل حدود ۲۶.۵ درصد رشد داشته است. ۳۸.۳ درصد از خسارت های پرداختی بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و ۳۴.۷ درصد از خسارت های پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشته است. بیمه های بدنه اتومبیل و زندگی به ترتیب حدود ۶.۹ و ۶.۶ درصد از خسارتهای پرداختی بازار بیمه سهم دارند.

طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه معادل ۵۶.۳ درصد بود و در مقایسه با سال قبل ۶.۲ واحد افزایش نشان داد. نسبت خسارت ۶ شرکت بیمه نوین، سینا، ایران، ملت، میهن و دانا بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است (به ترتیب با ۹۴.۵، ۸۳.۵، ۶۹، ۶۸.۹، ۶۴.۲ و ۵۸.۷ درصد). سه رشته بیمه اعتبار، درمان و بدنه اتومبیل به ترتیب با حدود ۳۱۵.۸، ۸۹.۲ و ۶۶ درصد، نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.

پس از این سه رشته، نسبت خسارت رشته های شخص ثالث و مازاد، حوادث راننده و مسئولیت (با ۵۵.۳، ۴۸.۳ و ۴۷ درصد) بالاتر از این نسبت در سایر رشته های بیمه بوده اما پایین تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارند.

شرکت های بیمه طی این مدت همچنین حدود ۸۱.۲ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸.۳ درصد رشد داشته است. سهم بخش غیردولتی از تولید حق بیمه به حدود ۶۳.۹ درصد رسید و ۳۶.۱ درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.

براساس این گزارش، تنها ۹ شرکت بیمه(ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد، کارآفرین و معلم هر یک دارای سهم بالاتر از سه درصد) در مجموع با ۸۳.۱ درصد از حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده اند. تعداد بیمه نامه های صادره در این مدت نیز با ۵.۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۷.۷ میلیون فقره بود.

بیمه شخص ثالث و مازاد طی این مدت ۳۹ درصد حق بیمه های تولیدی را به خود اختصاص داده و ۲۱.۹ درصد از حق بیمه های تولیدی مرتبط با بیمه درمان است. سهم بیمه های زندگی و بدنه اتومبیل نیز به ترتیب به میزان ۱۲ و ۵.۹ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید.