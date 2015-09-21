اعضای ستاد انتخابات ساری مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری ساری، رئیس ستاد انتخابات شهرستان ساری طی تشکیل جلسه با ستاد اعضای انتخابات و تأکید بر برگزاری انتخاب سالم و بدون حاشیه، خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید بی‌طرفی، امانت‌داری، مرقانون عمل کردن را در سایه منویات رهبری در برگزاری انتخابات سرلوحه کار خود دارد.

جواد واحدی با تأکید بر اینکه مجریان انتخابات باید با جدیت این اصول را رعایت و اجرا کنند، تصریح کرد: رعایت اصل بی‌طرفی وامانت داری از اصول اصلی منشور اخلاقی ستاد انتخابات بوده وبرای برگزاری انتخابات باشکوه، تمام تدبیر و تمهیدات لازم اتخاذ شود تا آنچه خواست مردم است، اتفاق بیفتد.

واحدی خطاب به مسئولین کمیته‌ها در راستای تبیین سیاسیت های دولت تدبیر و امید ابراز داشت: در هیچ ستادهای کاندیداها حضور نداشته و بدون حاشیه بر اساس رسالت امانت‌داری در برگزاری انتخابات سالم و پرشکوه تلاش کنند.

در ادامه مسئول کمیته‌های تخصصی مشخص و اعلام شد و در این احکام حسن‌زاده معاونت سیاسی به‌عنوان جانشین ستاد انتخابات، محمودی به‌عنوان عضو ستاد انتخابات، هادیان رئیس اداره سیاسی اجتماعی دبیر ستاد انتخابات، رضایی راد بخشدار بخش مرکزی به‌عنوان عضو ستاد، امینی بخشدار بخش چهاردانگه به‌عنوان عضو ستاد، عباسی بخشدار بخش دودانگه به‌عنوان عضو ستاد، رسولی بخشدار بخش کلیجانرستاق به‌عنوان عضو ستاد مشخص شدند.

همچنین مهدوی بخشدار بخش رودپی به‌عنوان عضو ستاد، زلیکانی به‌عنوان مسئول دبیرخانه ستاد انتخابات، نادری به‌عنوان مسئول کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات، معنوی به‌عنوان مسئول کمیته استعلامات و حفاظت فیزیکی، لطفی به‌عنوان مسئول کمیته امنیت ستاد انتخابات، احمدی به‌عنوان مسئول کمیته آموزش ستاد انتخابات، خلردی به‌عنوان مسئول کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات، ابراهیمی به‌عنوان مسئول کمیته امور حقوقی ستاد انتخابات، تندروبعنوان مسئول کمیته تجهیز و آماده‌سازی شعب اخذ رأی ستاد انتخابات، وفادار مسئول کمیته امور نقلیه و مرتضوی به‌عنوان مسئول کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات منصوب شدند.

گفتنی است دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری در ۷ اسفندماه سال جاری هم‌زمان با سراسر کشور در استان برگزار خواهد شد.