فرهنگ باید روح حاکم بر سایر موضوعات جامعه شهری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید فاطمی‌ ارفع ظهر دوشنبه در نشست خبری که در محل سالن جلسات ساختمان تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه در جامعه امروز شهری ما بحث فرهنگ در جامعه مظلوم واقع شده است و مدیران شهری نگاه جدی ای به این مسئله درمدیریت شهر ندارند.

وی با بیان اینکه ازجنبه های فرهنگی تنها به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده می شود، افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری فرهنگ را به مثابه وجود هوا درجامعه اعلام کردند باید عنصر فرهنگ در روح جامعه تزریق شده تا از نظر فضایل اخلاقی و انسانی به یک جامعه زنده و پویا تبدیل شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر مشهد ابراز کرد: نباید موضوعات فرهنگی درعرض مسائل دیگر در نظر گرفته شود که متاسفانه این نگاه بین برخی مسئولان و متولیان فرهنگی دیده می‌شود در صورتی که فرهنگ باید روح حاکم بر تمام این موضوعات باشد لذا ضروری است تا این نگرش را در متولیان مربوطه و به ویژه مدیران شهری ارتقا دهیم تا بتوانیم یک جامعه فعال و پویا داشته باشیم.

فاطمی‌ارفع اشاره کرد: خوشبختانه دوره چهارم شورای اسلامی شهر مشهد توانسته اقدامات فرهنگی خوبی را انجام دهد که در همین خصوص سیاست‌هایی تدوین و به تبع آن برنامه‌هایی پیش‌بینی شد تا مسائل مدیریت شهری را براساس برنامه اصولی پیش برده شود.

وی اضافه کرد: به همین منظور ۲۱ سیاست فرهنگی اجتماعی را در قالب برنامه های میان مدت بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ مصوب کردیم تا بتوانیم بحث فرهنگی را از حالت شعاری به مرحله عملی تبدیل کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر مشهد ادامه داد: سالانه موضوعات محوری و شاخصه‌های مربوط به اقدامات فرهنگی به مدیریت شهری اعلام می‌شود که امسال تجلی پایتخت معنوی و شهر زیارتی، خانواده و سبک زندگی و نیز ایجاد تندرستی، نشاط معنوی و انقلابی در درون خانواده از جمله اولویت‌های فرهنگی برنامه های شهری است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین حقوق و تکالیف شهروندی اولویت فرهنگی دیگری است که مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر عملکرد مسئولان را شامل می‌شود که به عنوان دو هدف راهبردی در آن مورد تاکیدقرار گرفته است.

فاطمی‌ارفع تاکید کرد: وفاق، همبستگی و مشارکت اجتماعی و نیز اخلاق سازمانی کارکنان و مدیران که با نهادینه شدن واژه «ارباب رجوع» و تکریم آن بسیاری از مشکلات در جامعه حل می‌شود، از دیگر محورهای سال ۹۴ محسوب می‌شوند.

وی اظهار داشت: به منظور ارزیابی اقدامات معاونت فرهنگی شهرداری مشهد در انتهای سال بازخورد فعالیت‌های انجام شده صورت می‌گیرد تا مشخص شود تا چه میزان مطابق با این سیاست‌ها عمل کرده و خوشبختانه در شش ماه گذشته عملکرد مناسب و منطبق بوده هر چند هنوز هم جای کار بیشتری وجود دارد.