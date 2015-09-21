به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان بخش بین‌الملل جشنواره ششم با موضوع ویژه «نفوذ غرب در کشورها» و موضوعات فرهنگی، حقوق بشر آمریکایی، جنگ، اقتصاد، علم و تکنولوژی، اجتماعی و جهانی منتشر شد.

در این فراخوان از فیلمسازان مستقل جهان خواسته شده است تا آثار خود درباره موضوعاتی چون «راه‌های نفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی غرب در کشورهای دیگر»، «نقش هالیود و رسانه های غربی در استانداردهای دوگانه غرب در رابطه با حقوق بشر»، «جنگ در عراق، افغانستان، لیبی، ویتنام، بوسنی، قره باغ، کشمیر، و...»، «جنایات جنگی اسرائیل علیه غیر نظامیان در غزه»، «سیاست های غلط سرمایه داری و پیامدهای آن بر مصرف گرایی در کشورهای توسعه یافته و ابعاد و اثرات آن در زندگی انسان»، «مدل ها و فعالیت های اقتصادی سالم در دنیا (قرض الحسنه، وقف، انفاق، و...)»، «جهانی شدن و پیامدهای آن» را در ششمین دوره جشنواره «عمار» شرکت دهند.

بر اساس این فراخوان، همچون سال گذشته بخش بین‌الملل جشنواره «عمار» امسال نیز در سه قالب مستند، انیمیشن و داستانی پذیرای آثار شرکت کنندگان است و علاقه‌مندان تا تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۴ فرصت دارند فیلم های خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

همچنین «مصاحبه مردمی» عنوان بخش جنبی فراخوان بخش بین‌الملل جشنواره ششم است. در این بخش علاقه‌مندان (آماتور و حرفه ای) می‌توانند با ضبط تصویری مصاحبه‌های مردمی کوتاه از مردم عادی کشور خود و پرسش سوالاتی در خصوص ایران، موضوع هسته‌ای ایران و... شرکت کنند.

در این فراخوان همچنین از علاقه‌مندان برای اکران مردمی فیلم‌های جشنواره «عمار» در بخش بین‌الملل نیز دعوت شده است تا با مراجعه به تارنمای جشنواره به آدرس AmmarFilm.ir نسبت به ثبت‌نام اکران اقدام کنند.

جشنواره مردمی فیلم «عمار» در بخش داخلی و بین‌الملل از تاریخ ۸ لغایت ۱۷ دی ماه سال جاری در ایران و سایر کشور‌‌‌‌‌های جهان برگزار می‌ شود.

دعوت «عمار» برای مشارکت مردمی در برگزاری بخش بین‌الملل

همزمان با انتشار این فراخوان دبیرخانه جشنواره «عمار» طی اطلاعیه‌ای از عموم علاقه‌مندان برای مشارکت در برگزاری بخش بین‌الملل جشنواره دعوت کرد.

در این اطلاعیه از عموم فعالان فرهنگی، فعالان حوزه بین‌الملل، مبلغان بین‌المللی حوزه علمیه قم، طلاب خارجی مقیم ایران، دانشجویان ایرانی خارج کشور، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته زبان‌های خارجی، گروه‌های فیلمسازی بین‌المللی، فعالان شبکه‌های اجتماعی، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، و... دعوت شده است تا بر اساس ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، ارتباطات و اطلاعات خود در برگزاری ششمین جشنواره «عمار» مشارکت کنند.

مشارکت در ایجاد ارتباط بین فیلمسازان مستقل و جشنواره «عمار»، اکران مردمی فیلم‌های جشنواره در کشورهای مختلف، تولید اخبار سینمای مقاومت به زبان‌های رسمی رایج در کشور‌‌‌‌‌‌‌های مختلف و انتشار اخبار در رسانه‌های بومی مناطق مختلف دنیا از جمله محورهای پیشنهادی دبیرخانه جشنواره «عمار» برای مشارکت مردمی در بخش بین‌الملل است.