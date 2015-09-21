معرفی روش جدید کاهش عوارض بارداری/توصیه به زایمان طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهلا چایچیان با بیان اینکه یکی از مباحث مورد توجه در این کنگره سلامت زایمان است گفت: در سال های اخیر این امکان فراهم شده است که مادران خودشان نوع زایمانشان را انتخاب کنند. اخیرا در استرالیا سیاست های جدیدی برای ارتقاء سلامت مادر و جنین پیاده می شود که از عوارض بارداری و زایمان می کاهد. درباره این روش در کنگره مفصل مباحثی ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه هرساله تلاش می کنیم تا آخرین دستاوردهای این حوزه را به اطلاع اساتید و همکارانمان برسانیم اظهار کرد: شرکت کنندگان داخلی و خارجی در این کنگره طی یک تبادل دوجانبه از تجربیات یکدیگر بهره مند می شوند.

چایچیان در ادامه تازه های علم پزشکی زنان و مامایی را که در دوازدهمین کنگره زنان و مامایی ایران معرفی و به بحث گذاشته می شوند اعلام و عنوان کرد: یکی از مهمترین برنامه های ما جراحی زنده روی جنین است. جراحی روی جنین یک عمل بسیار ظریف و طاقت فرساست و باید حتما در زمان خاصی انجام شود.

دبیرعلمی دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران افزود: تدابیری اندیشیده شده است تا اگر مورد عملی در روزهای برگزاری کنگره پیش آمد، این عمل توسط یکی از پزشکان صاحب نام خارج از کشور به صورت زنده برای حاضرین نمایش داده شود.

وی درباره مزیت ها و ضرورت های عمل جراحی روی جنین گفت: بیماری های خاصی وجود دارند که اگر در زمان پرورش جنین در داخل شکم مادر درمان شوند، در آینده جلوی عوارض بسیار آن گرفته می شود.

چایچیان با بیان اینکه یکی دیگر از مباحث مورد توجه در کنگره عمل زایمان است اظهار کرد: در سال های اخیر این امکان فراهم شده است که مادران خودشان نوع زایمانشان را انتخاب کنند. در این میان زایمان های طبیعی به مادران توصیه می شود. اخیرا در استرالیا روش جدیدی پیاده می شود که از عوارض بارداری و زایمان می کاهد. درباره این روش در کنگره مفصل مباحثی ارائه خواهد شد.

وی همچنین به نقش علم ژنتیک در بارداری و سلامت باروری اشاره کرد و گفت: درباره این مقوله اعضای جوان هیئت علمی دانشگاه های امریکا صحبت خواهند کرد. جلوگیری از لقاح نوزادان ناهنجار و ناقص از مهمترین اهداف علم ژنتیک در این خصوص است.

دبیرعلمی دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران افزود: علاوه بر این بحث فارماکوژنتیک که آینده طب را روشن خواهد کرد، مدنظر است. اینکه باید چه دارویی، با چه دوزی و در چه زمانی برای مادر یا نوزاد تجویز شود بسیار حائز اهمیت است.

به گفته وی، استفاده از سلول های بنیادی در درمان بیماری های زنان، سرطان ها، لاپاراسکوپی، درمان های ناباروری و بسیاری از موضوعات روز از جمله سرفصل های دوازدهمین کنگره زنان و مامایی هستند.

دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی از ۱۶ تا ۱۹ مهر ۹۴ در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.