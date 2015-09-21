گزارش جدید بانک مرکزی از گرانی و ارزانی در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به ۲۷ / ۶ / ۹۴ را اعلام کرد که براساس آن، نرخ دو گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن کاهش اما قیمت ۵ گروه دیگر افزایش یافت و نرخ چهار گروه دیگر ثابت ماند.

براساس اعلام بانک مرکزی در حالی که نرخ برنج ۰.۲ درصد و میوه های تازه ۲.۵ درصد در هفته مذکور کاهش یافته اما نرخ تخم مرغ ۲.۶ درصد، حبوب ۱.۷ درصد، سبزی های تازه ۰.۷ درصد، گوشت مرغ ۴.۷ درصد و قندو شکر ۰.۱ درصد رشد داشته است. البته نرخ لبنیات، گوشت قرمز، چای و روغن در هفته مذکور ثابت ماند.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه معادل ۰.۶ درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای تخم مرغ معادل ۲.۶ درصد افزایش داشت وشانه ای ۷۳ تا ۹۶ هزار ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی بدون تغییر بود و بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۰.۱ درصد و یک درصد کاهش یافت. در گروه حبوب، قیمت لوبیا قرمز ثابت بود. بهای لوبیا چشم بلبلی معادل ۰.۴ درصد و لوبیا سفید ۲.۵ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ تا ۹.۷ درصد افزایش داشت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه یک، نارنگی و لیمو شیرین عرضه نمی شد و انار و طالبی عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی درمقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل ۱۴.۸ درصد، انگور ۲.۲ درصد، خربزه ۱.۵ درصد و هندوانه ۰.۷ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۴ تا ۱۰.۳ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای خیارمعادل ۰.۳ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۲ تا ۷.۸ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و قیمت گوشت مرغ معادل ۴.۷ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۰.۱ درصد افزایش داشت و قیمت شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

تغییرات یکساله قیمت ها

براساس اعلام بانک مرکزی در یک سال اخیر نیز نرخ لبنیات ۵.۴ درصد، برنج ۹.۲ درصد، حبوب ۲۴ درصد، میوه های تازه ۴.۹ درصد، سبزی های تازه ۲.۵ درصد، گوشت قرمز ۷.۲ درصد، گوشت مرغ ۵.۹ درصد، قندو شکر ۵.۱ درصد و روغن نباتی ۰.۹ درصد رشد داشته البته نرخ تخم مرغ در این مدت ۱۱.۸ درصد و چای ۱.۱ درصد با کاهش مواجه شده است.