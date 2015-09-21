برگزاری جشنواره های بین المللی فضای فرهنگی همدان را تقویت می کند

محمد ابراهیم الهی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جشنواره بین المللی فیلم های نوجوان برای اولین بار در کشور در همدان برگزار می شود، اظهار داشت: این جشنواره چهارم تا هشتم مهر ماه در همدان برگزار می شود.

وی در ادامه سخنانش افزود: بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان نیز ۹ تا ۱۴ مهر ماه در استان همدان برگزار می شود.

رئیس ستاد استانی بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم نوجوان همدان با بیان اینکه جشنواره تئاتر در سال های گذشته نیز در همدان برگزار شده است، بیان داشت: برنامه ریزی ها انجام شده و ۱۴ کمیته شکل گرفته و فعالیت های خود را از پارسال آغاز کرده اند.

الهی تبارعنوان داشت: ۱۰ گروه نمایشی از هشت کشور خارجی در بخش بین الملل جشنواره تئاتر کودک و نوجوان حضور دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه برگزاری جشنواره فیلم های نوجوانان در مضیقه زمانی قرار گرفتیم، بیان کرد: زمانیکه موافقت تهران برای برگزاری بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان در همدان اعلام شد تا برنامه ها شروع شود بیشتر از دو هفته فرصت نداشتیم.

رئیس ستاد استانی بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان همدان در این خصوص ادامه داد: پیشنهاد بر این بود که جشنواره بین المللی فیلم در آذرماه و بعد از پایان ماه ضفر و آغاز ماه ربیع الاول برگزار شود که بنا به تعهداتی که با بخش بین الملل و کشورهای مهمان وجود داشت، این موضوع امکان پذیر نبود و قرارشد جشنواره بین المللی فیلم های نوجوان چهارم تا هشتم مهر برگزار شود.

شش کمیته اصلی شکل گرفته و مسئولیت ها مشخص و کارها تقسیم شده است الهی تبار با تاکید بر اینکه تمام بضاعت و ظرفیت استان همدان برای برگزاری این رخداد بزرگ فرهنگی و هنری به کار گرفته شده است، عنوان داشت: شش کمیته اصلی شکل گرفته و مسئولیت ها مشخص و کارها تقسیم شده است.

وی با بیان اینکه بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان در پنج سالن همدان برگزار می شود، اظهار داشت: در همه شهرستان های استان اکران فیلم انجام می شود که فیلم ها به صورت «دیجیتال» و «دی وی دی کم» است.

رئیس ستاد استانی بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان همدان گفت: سعی شده نوجوانان و دانش آموزان با تمام ظرفیت در این جشنواره حضور داشته باشند و از آنجایی که سنین ۱۲ تا ۱۹ سال در اختیار آموزش و پرورش بوده بر همین اساس اطلاع رسانی مناسب برای حضور نوجوانان و والدین آنها انجام شده است.

الهی تبار بیان داشت: در حوزه فیلم ۱۷ کشور آثار خود را ارسال کردند و در بخش فیلم بلند مسابقه ۹ فیلم سینمایی پذیرفته شده که ۴۳ کشور متقاضی حضور در بخش بلند مسابقه بودند که از این بین ۹ اثر به بخش سینمای بین الملل راه یافتند.

وی در ادامه افزود: هلند با دو اثر، آرژانتین و کانادا با دو اثر مشترک، روسیه با دو اثر و هندوستان و بلژیک نیز با دو اثر در جشنواره و بخش بین الملل حضور دارند.

در بخش آثار پویا نمایی بلند سینمایی بین الملل نیز ۱۹ کشور متقاضی بودند

رئیس ستاد استانی بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان همدان با اشاره به اینکه در بخش آثار پویا نمایی بلند سینمایی بین الملل نیز ۱۹ کشور متقاضی بودند، گفت: هفت اثر از کشورهایی چون چین و برزیل و چک و مالزی و هندوستان و وروسیه و فرانسه انتخاب شده است.

الهی تبار بیان داشت: در بخش آثار کوتاه نیز ۱۳ اثر از ۷۴ اثر متقاضی انتخاب شده که دربخش پویا نمایی و عروسکی بخش مسابقه ایران، از ۵۵ اثر هشت اثر به جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان همدان راه یافتند.

وی با تاکید براینکه برگزاری جشنواره های بین المللی در استان باعث تقویت فضای فرهنگی استان می شود، عنوان کرد: افزایش نشاط اجتماعی و غنی سازی اوقات فراغت در استان رهآورد این جشنواره ها است.

رئیس ستاد استانی بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان همدان در ادامه سخنان خود بیان داشت: علاوه بر همه این مزایا باید گفت که حضور مهمانان داخلی و خارجی در استان موجب معرفی ایم استان به کشور های دیگر می شود و همدان به دنیا معرفی خواهد شد.

بازسازی سینما فلسطین همدان پایان یافته و کارهای نصب تجهیزات آن در حال انجام است

الهی تبار در بخش دیگری از سخنانش به افتتاح سینما فلسطین همدان به عنوان یک مرکز فرهنگی اشاره کرد و بیان داشت: بازسازی سینما فلسطین همدان پایان یافته و کارهای نصب تجهیزات آن در حال انجام است و سیستم صوتی و تصویری نصب می شود.

وی بیان داشت: سینما فلسطین همدان دارای دو سالن بوده که یک سالن مخصوص فیلم و یک سالن نیز دو منظوره و مخصوص فیلم و تئاتر است و در دو جشنواره بین المللی فیلم و تئاتر مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس ستاد استانی بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان همدان از وزیر ارشاد و سازمان سینمایی کشور و مجموعه دست اندرکاران در برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان همدان تقدیر کرد و عنوان داشت: مردم همدان حضور باشکوه و پررنگی در استقبال از جشنواره فیلم خواهند داشت.

بازسازی سینما فلسطین همدان پایان یافته و کارهای نصب تجهیزات آن در حال انجام است

الهی تبار با بیان اینکه مراسم افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان به شکل خاص و ماندگار در همدان برگزار می شود، اظهار داشت: امیدواریم با برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان زمینه ای برای تعهدات و تدوام این جشنواره در سال های آینده در همدان به وجود آید.

وی به برگزاری نخستین المپیاد فیلمسازی نوجوانان همراه با بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان در همدان اشاره کرد و بیان داشت: سه اثر از ۳۱ استان کشور در این المپیاد شرکت دارند و استان همدان میزبان ۱۱۲ فیلمساز نوجوان کشور است که این حرکت می تواند سرمایه عظیمی برای آینده فیلمسازی کشور باشد.