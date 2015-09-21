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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۴۶

رقابتهای جام جهانی والیبال- ژاپن؛

استرالیا ست دوم را هم برابر ایران پیروز شد

استرالیا ست دوم را هم برابر ایران پیروز شد

تیم ملی والیبال ایران در ست دوم دیدار خود مقابل استرالیا در جام جهانی نتیجه را واگذار کرد تا کار برای شاگردان کواچ دشوار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در چارچوب مرحله سوم رقابتهای جام جهانی ژاپن ظهر امروز به مصاف استرالیا رفت که ست دوم این دیدار را هم تیم استرالیا ۲۵ بر برنده شد تا در مجموع ۲ بر صفر پیش بیفتد.

در ست دوم این بازی تیم استرالیا شروع بهتری داشت و خیلی زود ۵ بر ۳ پیش افتاد. در ادامه اعتراض کواچ به داور بر سر یک توپ وقفه ای چند دقیقه ای را در بازی ایجاد کرد که یک کارت زرد هم برای سرمربی ایران بدنبال داشت. تیم استرالیا وقت نخست استراحت فنی را ۸ بر ۶ پیش افتاد.

کواچ در ادامه میرزاجانپور را جایگزین عبادی‌پور کرد اما این استرالیا بود که با دفاع روی تور مستحکم خود مهاجمان ایران را کنترل کرد و در حالی که ادگار، ستاره خود را هم در ترکیب نداشت دومین وقت استراحت فنی را ۱۶ بر ۱۳ پیش افتاد.

تیم کشورمان در بازگشت به زمین در دفاع روی تور عملکرد بهتری داشت و در امتیاز ۱۹ با استرالیا برابر شد تا سرمربی حریف درخواست تایم اوت کند. دو اشتباه در دریافت اول در بدترین زمان ممکن تیم استرالیا را چند امتیاز پیش انداخت و در کمال ناباوری این تیم ست دوم را ۲۷ بر ۲۵ برنده شد.

کد مطلب 2920988

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