محدودیت های ترافیکی مراسم رژه نیروهای مسلح در خرم آباد اعلام شد

به گزارش خبرنگار خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان در این رابطه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت فرارسیدن آغاز هفته دفاع مقدس مراسم رژه نیروهای مسلح از ساعت شش صبح روز سه شنبه ۳۱ شهریور ماه امسال برگزار می شود.

وی با اشاره به محدویت های ترافیکی این روز گفت: مسیر جنوب به شمال بلوار بهارستان از ابتدای میدان گلدشت مسدود است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان همچنین از ممنوع بودن ورود به خیابان ارم و سایر خیابان های همجوار به بلوار بهارستان خبر داد و گفت: همچنین ورود به گلدشت شرقی و بیمارستان تامین اجتماعی به میدان گلدشت ممنوع است.

سرهنگ مرادی همچنین به مسیرهای جایگزین این مسیرهای مسدود و ورود ممنوع اشاره کرد و گفت: رانندگان خودروهایی که قصد تردد در مسیر جنوب به شمال بلوار بهارستان را دارند باید از طریق خیابان فردوسی به میدان فردوسی و میدان آرش و کریم خان زند، چهار راه طیب، بلوار جعفری و میدان اول قاضی آباد استفاده کنند.

وی ادامه داد: خودروهایی که قصد تردد در مسیر شمال به جنوب بلوار بهارستان را دارند باید در محدوده میدان گلدشت از طریق دوربرگردان روبروی اداره راه و لاین مخالف ادامه مسیر دهند.