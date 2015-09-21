ستادی برای کودکان سرزمین مهر/ برنامه های جامع تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه امسال با روز شمار، کودک، سلامت و ایمنی، کودک، هنر و میراث فرهنگی، کودک، خانواده و رسانه، کودک، کتاب و کتابخوانی، کودک، محیط زیست و منابع طبیعی، کودکان دنیا، صلح و دوستی و کودک، آموزش و تربیت اسلامی برگزار خواهد شد.
در این جلسه که مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری و برخی مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی استان حضور داشتند، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، گزارشی از اقدامات ستاد هفته ملی کودک ارائه و اعضاء نقطه نظرات خود را بیان کردند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد هفته ملی کودک با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در تلاش است تا زمینه کار فاخر و هدفمند را بهمنظور رشد و پرورش جهت دار کودکان فراهم نماید، بیان داشت: کودکان، سرمایههای واقعی و آینده سازان جامعه هستند و معرفت افزایی و تعالی بخشی ذهنی و روانی آنان باید به صورت یک برنامه مستمر و دائمی در دستور کار قرار گیرد.
علیرضا یونسی بابیان اینکه تحقق این مهم با بهرهگیری از ظرفیت فرهنگ دینی و ملی بهویژه میراث فرهنگی، ادبی و هنری بومی استان ازجمله متلها، ضربالمثلها، شعرها، قصهها، نمایشها و ...امکانپذیر است، عنوان کرد: تقویت عشقِ به همدیگر در کانون خانواده بهعنوان یک درس بزرگ برای کودکان نیز باید به یک برنامه دائمی تبدیل شود.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه کودک، تأثیرپذیرترین عنصر انسانی و ذخیره ارزشمندی برای جوامع به شمار میرود و تأکیدات معظم له در خصوص ضرورت پرورش ذهن کودکان و تأمین سلامت آنان، تقویت ایمان بهعنوان تنها عنصر اطمینانبخش در کودک خاطرنشان کرد: منویات مقام معظم رهبری باید چراغ راه همه آحاد جامعه در این راستا باشد.
معاون استاندار مازندران، با اشاره به پایهگذاری صندوق کودکان سازمان ملل موسوم به یونیسف بهمنظور تأمین نیازهای کودکان آسیبدیده از جنگهای جهانی در وهله نخست در نخستین جلسه این سازمان در سال ۱۹۴۶، درخواست سازمان ملل از کشورهای جهان برای اختصاص روزی به کودکان در سال ۱۹۵۶ و نهایتاً انتشار اعلامیه حقوق کودک و اختصاص این روز به کودکان در سال ۱۹۵۹ میلادی، خاطرنشان کرد: انتخاب نام نیکو که در اسلام نیز بهعنوان وظایف والدین شمردهشده و بر آن بسیار تأکید شده است، تأمین خوراک و تغذیه مناسب برای کودکان که پیامبر اکرم (ص) نیز بر پدران در تأمین غذای پاک و سالم برای کودکان سفارش فرمودهاند، برخورداری از حق تحصیل، پرهیز از اِعمال خشونت جسمی و روحی در حق کودکان، احترام به شأن کودک و ...ازجملهٔ بندهای کنوانسیون جهانی کودک به شمار میرود.
وی بر برگزاری جلسات ستاد هفته ملی کودک در فرمانداریها و بخشداریها بر اساس چارچوب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تلاش برای برگزاری باشکوه این هفته تأکید نمود و افزود: نامگذاری خیابان یا پارکی در شهرستانها ازجمله اقدامات خوبی است که به فرمانداران تأکید خواهد شد.
یونسی، تصریح کرد: برنامه در نظر گرفتهشده برای کودکان در این هفته در جهت همافزایی باشد و از تداخل برنامهها ممانعت شود تا حداکثر استفاده از این مناسبت به عمل آید.
وی، افزود: بیمارستانها و مجموعههای تحت پوشش بهزیستی نیز مراسمی را طی یکی از روزهای این هفته برای کودکان بیمار و بیسرپرست ترتیب دهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران بر ایفای نقش همه متصدیان امر، تشکلها و سازمانهای مردمنهاد بهویژه رسانهها و رسانه ملی برای برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای این هفته تأکید کرد و یادآور شد: اجرای یک برنامه شاخص در هر شهرستان در دستور کار فرمانداران باشد.
نظر شما