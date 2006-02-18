چهارشنبه سوري، برباد رفته و كودكانه به سينماهاي تهران آمدند

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، فيلم سينمايي " چهارشنبه سوري " داستان زوجي است كه با مشكل مواجهند و زن خانواده به همسرش مشكوك است و سعي مي كند تا از واقعيت با خبر شود، در اين ميان حضور يك كارگر نظافتچي شرايط را تغيير مي دهد. در اين فيلم هديه تهراني، ترانه عليدوستي، حميد فرخ نژاد و پانته آ بهرام ايفاي نقش مي كنند.

اين فيلم در سينماهاي آفريقا، ايران 1، جي 2، بهمن 2، قيام، فرهنگ 1، صحرا، آسيا، عصر جديد 2 و 3، پارس 1، المپيا، جي 2 و ماندانا اكران مي شود.







نمايي از فيلم " چهارشنبه سوري "

فيلم سينمايي " بر باد رفته " ساخته صدرا عبداللهي يك درام سياسي است كه قصه آدم‌هاي از دست رفته را روايت مي كند. زن و مردي كه در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي، عشق ورزي را فراموش كرده‌اند و به خاطر خواست‌هايشان همه چيز را قرباني يك چيز ساخته‌اند و اين بازي به نوبت تكرار مي‌شود. نيكي كريمي و محمد رضا فروتن، دو بازيگر اين فيلم هستند.

اين فيلم در سينماهاي عصر جديد 1، آستارا، ايران 2، جي 1 و پارس 2 نمايش داده مي شود.



فيلم سينمايي " كودكانه " به كارگرداني مسعود كرامتي داستان ساخت يك فيلم سينمايي در عرصه كودك و نوجوان است كه براي نقش نخست آن به دنبال انتخاب بازيگر است. در اين ميان كودكي كه براي نقش اصلي تلاش مي كند با بازيگر دختر فيلم ارتباط عاطفي برقرار مي كند و باعث ايجاد رقابت با بازيگر نوجوان ديگري مي شود.

اين فيلم در سينماهاي ايران 3، ناهد، دهكده المپيك، جي 2 و فلسطين 3 به نمايش درآمده است.







نمايي از فيلم " سرتو بدزد رفيق "

فيلم سينمايي "سرتو بدزد رفيق" به كارگرداني علي عبدالعلي‌زاده ديگر فيلم در حال اكران است. داستان اين فيلم درباره يك راننده تريلي است كه به وسيله يك موجود عروسكي گروگان گرفته مي‌شود. عليرضا ابراهيم‌آبادي در مقام عروسك گردان و نيما فلاح به عنوان نقش پرداز اصلي حضور دارند.

اين فيلم در سينماهاي بلوار، استقلال، شاهد و آسمان آبي نمايش داده مي‌شود.



فيلم سينمايي "چپ دست" آخرين ساخته آرش معيريان كه با 20 سالن، بيشترين تعداد سينماهاي تهران را در اختيار دارد، داستان دختري است كه فراموشي مشكلات زيادي را براي او به وجود مي‌آورد. حميد گودرزي، بهزاد فراهاني، رضا داودنژاد، رابعه اسكويي و مهدي اميني‌خواه بازيگران اصلي اين فيلم هستند.

اين فيلم در سينماهاي قدس، جوان 1، گلريز 1، سروش، پيوند، شقايق، اروپا، پايتخت، فردوسي، فلسطين 1، سپيده 1، بهمن 1، شهر قشنگ، مركزي 1، پيروزي، تهران 1، رودكي، كارون و ميلاد اكران مي‌شود.





فيلم سينمايي "مرثيه برف" ساخته جميل رستمي داستان دختري است كه در پي سرنوشت محتوم خود راهي را انتخاب مي‌كند كه براي او شرايط خاصي را به وجود مي آورد. اين فيلم محصول مشترك ايران و عراق است و در آن شادي ورياني، محي الدين ورياني و مسعود يوسفي ايفاي نقش كرده اند.

سينماهاي فرهنگ 2، سپيده 2 و شهر تماشا 2 اين فيلم را نمايش مي‌دهند.



فيلم سينمايي "هشت پا" آخرين اثر عليرضا داودنژاد كه اين هفته در 3 سينما اكران مي‌شود، داستان چند زن است كه به وسيله يك اختلاس بزرگ در پي پولدار شدن هستند. حميد فرخ‌نژاد، مهتاب كرامتي، مهناز افشار، گلشيفته فراهاني، محمدرضا داودنژاد، رضا داودنژاد و ماهايا پطروسيان بازيگران اصلي اين فيلم هستند.

اين فيلم در سينماهاي شهر تماشا، كانون و شيدا اكران مي‌شود.



همچنين فيلم هاي سنيمايي " من بن لادن نيستم " در سينماي جمهوري، " عروس فراري " در سينماي فرخ، " آكواريوم " در سينماهاي مركزي 3 و تهران 2، " فستيوال فيلم هاي ايراني " در سينماهاي سارا، آرش و نادر، " سالاد فصل " در سينماهاي آسماني آبي و شيرين، " كافه ترانزيت " در سينماي پيام انقلاب، " فستيوال فيلم هاي خارجي " در سينما سحر، " بازنده " در سينما سعدي و " يه بوس كوچولو " درسينما مركزي 2 نمايش داده مي شود.