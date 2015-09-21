بررسی بیماری های قلب و عروق/ارائه روش های جدید درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود قاسمی با بیان اینکه این کنگره به همت انجمن آترواسکلروز ایران برگزار می شود گفت: به روز رسانی اطلاعات متخصصان در زمینه قلب و عروق، تبادل اطلاعات داخل و خارج از کشور با یکدیگر در زمینه پیشگیری، درمان و تحقیقات پزشکی قلب و عروق، مروری برداروهای جدید قلبی، تأکید بر پیشگیری از بیماری های قلبی - عروقی و ارائه مقالات پزشکی از جمله مهمترین اهداف مدنظر در برگزاری این دوره از کنگره هستند.

وی افزود: این کنگره شامل مجموعه ای از سخنرانی ها و ارائه مقالات است.

رئیس هفدهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق با بیان اینکه حداقل ۲۰ سخنران خارجی از کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، آمریکا، کانادا در کنگره حضور خواهند داشت عنوان کرد: جراحان قلب، متخصصان داخلی، غدد، کلیه، داخلی قلب، مغزواعصاب، متخصصین بیهوشی و پرستاری بخش ویژه از جمله مخاطبان کنگره هستند و حداکثر امتیاز بازآموزی برای آن درنظر گرفته شده است.

قاسمی با اشاره به اینکه امکان برقراری پخش آنلاین( پخش همزمان) برنامه های علمی کنگره از طریق اینترنت فراهم شده است گفت: مباحث پرستاری به صورت یک برنامه کامل سه روزه و مجزا برگزار در کنار کنگره اصلی اجرا می شود.

وی افزود: در کنار کنگره نمایندگان شرکت های تجهیزات پزشکی فعال در زمینه بیماری های قلبی - عروقی نیز به معرفی جدیدترین داروها، تجهیزات و فن آوری های پزشکی می پردازد.

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران بازکردن عروق قلب با فنر، رفع انسداد عروق اندام با روش های غیرجراحی، معرفی استنت های جدید جذبی، تعبیه دریچه آئورت بدون جراحی قلب باز، اکوکاردوگرافی قلب، روش های نوین تشخیص، الکتروفیزیولوژی، انواع آریتمی ها و روش های درمان آنها از جمله کرایو را از جمله محورهای برگزاری این دوره از کنگره دانست.

وی ادامه داد: به مباحثی چون پیشگیری از بروز بیماری های زودرس عروق کرونر، متابولیسم چربی ها، دخانیات ، استفاده از ام آر آی و ام آر ای در قلب، تجهیزات پیشرفته چون کتترها وداروهای جدید قلب، آنژیوگرافی و سی تی آنژیوگرافی نیز در این کنگره پرداخته خواهد شد.