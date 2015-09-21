دوستی با آمریکا برای مرتفع کردن سایه جنگ ساده اندیشی است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله حسینیان در مراسم رونمایی از کتب «ارتش در گذار از بحران های انقلاب اسلامی» و جلد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ «تقویم تاریخ دفاع مقدس» که صبح امروز در فرهنگسرای امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، با بیان اینکه دفاع مقدس الگویی برای جهان اسلام است اظار داشت: دشمنی استکبار با انقلاب اسلامی از سال ۵۷ آغاز شد. این دشمنی تا قیامت نیز ادامه خواهد داشت و این ساده اندیشی است که کسی باور کند آمریکا روزی با ایران دوست خواهد شد، چراکه آمریکا امپریالیسم بوده و این به معنی قدرت این افعی در بلعیدن دیگران است.

وی گفت: آمریکا در حالی مدعی دست یابی ایران به سلاح اتمی است، که خودشان تنها استفاده کننده از بمب اتم در جهان هستند.

حسینیان خاطرنشان کرد: ساده اندیشی است که فکر کنیم با کوتاه آمدن در مقابل ابرقدرتها، سایه جنگ را مرتفع کرده ایم، چراکه آمریکا زمانی ما را محور شرارت نامید.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی توضیح داد: تهدید نظامی در زمان دولت اصلاحات حتی بیشتر از دولت آقای احمدی نژاد بود و آن دولت هر روز به خود می لرزید که مبادا حمله ای صورت گیرد.

حسینیان با بیان اینکه دشمنی آمریکا تا امروز نیز با انقلاب اسلامی ادامه داشته است، اظهار داشت: این دشمنی پس از این نیز به اشکال مختلف ادامه دارد و این در حالی است که سه عنصر به صورت متحد با یکدیگر مانع از حمله نظامی به ایران شد.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی این سه عنصر را ایدئولوژی انقلابی، مردم و نیروهای مسلح عنوان کرد و ادامه داد: اگر آمریکائیها احساس می کردند با حمله نظامی می توانند جمهوری اسلامی را ساقط کنند، لحظه ای درنگ نمی کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید به دشمن به دید دشمن نگاه کنیم. اما برخی می خواهند القاء کنند که آمریکا دشمن ما نیست.