تابناک نوشت: ایران برای رسیدن به هدف جذب گردشگر خارجی به ۲۷۰ هتل ۴ و ۵ ستاره نیاز دارد. از تعداد هتل های کشور فقط ۱۳۰ مورد آن ۴ و ۵ ستاره هستند.

بنا به محاسبات انجام شده در صورتی که بخواهیم به هدف جذب ۲۰ میلیون گردشگر در۱۱ سال آینده برسیم، می بایست ۴۰۰ هتل ۴ و ۵ ستاره در کشور داشته باشیم. در سال ۹۳ پروژه های نیمه کاره ای که به دلایل مختلف رها شده بودند از جمله کمبود منابع، کمبود تسهیلات و مشکلات مختلفی که با دستگاه های اجرایی داشتند و ساماندهی شد و نزدیک به ۷ تا ۸ هتل با امکانات خوب در کشور به بهره برداری رسید.

در این بین هتل بزرگ اسپیناس ۳ یکی از بهترین پروژه های ویژه گردشگری کشور است که امکانات و فعالیت آن سطح خدمات در عرصه گردشگری را دچار دگرگونی خواهد کرد. این هتل دارای امکانات ویژه و ۵۳۷ سوئیت و اتاق است.

در این هتل بزرگترین سالن کنسرتوار کشور با ظرفیت ۲۵۰۰ نفر طراحی و در حال ساخت است. این مجموعه بزرگ همچنین دارای ۶۰ سوئیت vip با امکانات ویژه است. با بهره برداری از این هتل می توان شاهد دگرگونی در صنعت گردشگری و نوع خدمات رسانی برای گردشگران خارجی و نیز داخلی در بود.

گردشگری ایران در سال های اخیر با گام های هر چند آهسته حرکت خود را به سمت رشد آغاز کرده ، موضوعی که اگر با تدبیر همراه شود روند این رشد ادامه خواهد یافت.

گردشگری ایران در سه دهه اخیر با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده به طوری که در این سال ها صنعت گردشگری کشور به رغم داشتن ظرفیت های مختلف نتوانسته در حد نام خود ظاهر شود.

ایران جزو ۱۰ کشور برتر جهان از نظر برخورداری از آثار طبیعی و باستانی است اما نقصان زیر ساخت های گردشگری ایران شامل راه و جاده، هتل و محل اقامت و وسایل نقلیه رشد این صنعت را با موانع جدی روبرو کرده است.

هر چند طبق آمار در حال حاضر ۵ میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر می کنند اما باید به طور دقیق دید که این شمار گردشگران چقدر در ایران پول پرداخت می کنند.اقامت بیش از یک روز و کمتر از یکسال مسافر در مقصد گردشگری و استفاده از امکانات و خدمات گردشگری و پرداخت هزینه آن تعریف گردشگری است.

صنعت گردشگری چقدر اشتغال ایجاد می‌کند؟

با توجه به افزایش قابل توجه تعداد گردشگران خارجی در دو سال اخیر، حال گردشگری ایران ما چگونه است؟ شاید پاسخ به این پرسش ساده به نظر برسد؛ اما در این باره آراء و نظرات مختلفی وجود دارد.

از گذشته های خیلی دور که بازرگانان، سیاحان و گردشگران اروپایی با قصد عزیمت به چین و ماچین، قدم در راه جاده اسرارآمیز ابریشم می گذاشتند و در مسیر سفر، تجارب غریب رویارویی با اقلیم چشم نواز و مردم مهمان نواز سرزمین باستانی ایران، آنان را وا می داشت که در این باره سفرنامه و شرح حال ها بنویسند، زمان درازی سپری شده است.

امروزه همان آمد و شدهای تجاری، تفریحی و فرهنگی قدیم، بین ملل مختلف، گردشگری یا توریسم عنوان گرفته، که بخش بسیار مهمی در نظام اقتصادی کشورهای دنیا محسوب می شود، تا جایی که اقتصاد برخی کشورها بیش از ۸۰ درصد به فعل و انفعالات صنعت توریسم وابسته است. باید تبیین کرد که توسعه گردشگری یک کشور با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، دستیابی به درآمد ارزی پایدار و مناسب، افزایش تقاضا برای صنایع مصرفی و دستی، افزایش سرمایه گذاری در مسکن و تاسیسات اقامتی، راه، جاده ها و خدمات پذیرایی، خدمات حمل و نقل، ارتباطات، خدمات مالی و آموزشی و همچنین شناخت متقابل فرهنگی و تقویت صلح و وفاق بین المللی، به توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن کشور منتج خواهد شد.

در سال ۲۰۱۲ تعداد گردشگران در سطح جهانی از مرز یک میلیارد نفر گذشت. براساس آمار سازمان جهانی گردشگری، به ازای ورود هر گردشگر ۲ تا ۶ شغل مستقیم و ۹ تا ۱۵ شغل با احتساب مشاغل بخش های تولیدی و خدماتی ایجاد می شود.

براساس پیش بینی همین سازمان، ضعیف ترین کشورهای توریست پذیر در سال ۲۰۲۰ از طریق این صنعت، بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد کسب خواهند کرد.

در این میان براساس آمارهای یونسکو و سازمان جهانی گردشگری، ایران به دلیل سبقه تاریخی و تمدنی چند هزار ساله و برخورداری از مواهب طبیعی، میراث فرهنگی و آثار ارزشمند ایرانی - اسلامی در ادوار مختلف، با ظرفیت مثال زدنی خود می تواند جزو ۱۰ کشور اول دنیا به لحاظ ورود گردشگر باشد در حالی که آمارهای رسمی حاکی از آن است که سهم کشورمان از حدود ۸۰۰ میلیارد دلار گردش مالی سالانه صنعت توریسم در جهان، کمتر از یک دهم درصد است. این سهم ناچیز نشان دهنده آن است که صنعت گردشگری نتوانسته به عنوان یک عامل توسعه اقتصادی و معرفی ایران به عنوان یک کشور توریستی و فرهنگی نقش خود را به خوبی ایفا کند.

دکتر حسن روحانی رئیس جمهوردر سخنرانی های پیش از انتخابات گفته بود: مجموعه محاسبات نشان می دهد اگر ما بتوانیم در طول یک سال ۱۰ میلیون گردشگر وارد کشور کنیم، ۱۳.۶ میلیارد دلار درآمد کسب می کنیم و این مجموعه گردشگر چهار میلیون شغل ایجاد می کند.

وی پس از پیروزی در انتخابات نیز همچنان بر اهمیت این صنعت و تاثیر آن بر اقتصاد کشور تاکید کرد و در دیدارهایش با رهبران کشورهای همسایه همچون روسیه، ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان، قزاقستان و برخی از کشورهای منطقه مانند لبنان و تاجیکستان موضوع توریسم را مورد توجه قرار داد تا اینکه با حصول توافق هسته ای با ۱+۵، فصل جدیدی در روابط بین المللی ایران و جهان آغاز شد.