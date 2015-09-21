  1. جامعه
  2. شهری
۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۵۵

خط ۳ متروی تهران تمام تجهیزات روز دنیا را داراست

خط ۳ متروی تهران تمام تجهیزات روز دنیا را داراست

خط ۳ متروی تهران مجهز به مخابرات و پله های برقی است و از تمام استانداردهای روز دنیا در حوزه حمل و نقل عمومی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هابیل درویشی در خصوص ویژگی های خط ۳ متروی تهران، اظهار کرد: خط ۳ مترو داری ۲۸ ایستگاه و ۲ رام قطار است و ۴ ایستگاه شهیدبهشتی، نوبنیاد، زین الدین و قائم افتتاح و مابقی ایستگاه ها به طور ماهیانه تحویل شهروندان می شود.

همچنین عظیم عراقی مجری نیمه شمالی خط ۳ متروی تهران در ادامه خط ۳ متروی تهران را به عنوان طولانی ترین خط مترو در شهر تهران دانست و اضافه کرد: این خط مترو در نقاط ترافیک شمال شرقی به جنوب غربی ساخته شد تا حدودی از بار ترافیک شهر کاسته شود. به طوریکه خط ۳ متروی تهران بزرگترین پروژه به لحاظ مالی و عمرانی است.

 وی از هزینه های خط ۳ متروی تهران اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: هزینه واقعی این خط بعد از افتتاح مابقی ۳۷ کیلومترمشخص می شود. 

عملیات احداث خط سه متروی تهران از سال ۱۳۸۶ در جنوب غرب تهران آغاز شده‌است که بخش اول آن در قسمت مرکزی و حد فاصل ایستگاه شهید بهشتی و ایستگاه ولیعصر در آذرماه ۱۳۹۱ و بخش دوم آن از ایستگاه ولیعصر تا آزادگان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به بهره‌برداری رسیده است.

کد مطلب 2921019
نورا حسینی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها