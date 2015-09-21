خط ۳ متروی تهران تمام تجهیزات روز دنیا را داراست

به گزارش خبرگزاری مهر، هابیل درویشی در خصوص ویژگی های خط ۳ متروی تهران، اظهار کرد: خط ۳ مترو داری ۲۸ ایستگاه و ۲ رام قطار است و ۴ ایستگاه شهیدبهشتی، نوبنیاد، زین الدین و قائم افتتاح و مابقی ایستگاه ها به طور ماهیانه تحویل شهروندان می شود.

همچنین عظیم عراقی مجری نیمه شمالی خط ۳ متروی تهران در ادامه خط ۳ متروی تهران را به عنوان طولانی ترین خط مترو در شهر تهران دانست و اضافه کرد: این خط مترو در نقاط ترافیک شمال شرقی به جنوب غربی ساخته شد تا حدودی از بار ترافیک شهر کاسته شود. به طوریکه خط ۳ متروی تهران بزرگترین پروژه به لحاظ مالی و عمرانی است.

وی از هزینه های خط ۳ متروی تهران اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: هزینه واقعی این خط بعد از افتتاح مابقی ۳۷ کیلومترمشخص می شود.

عملیات احداث خط سه متروی تهران از سال ۱۳۸۶ در جنوب غرب تهران آغاز شده‌است که بخش اول آن در قسمت مرکزی و حد فاصل ایستگاه شهید بهشتی و ایستگاه ولیعصر در آذرماه ۱۳۹۱ و بخش دوم آن از ایستگاه ولیعصر تا آزادگان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به بهره‌برداری رسیده است.