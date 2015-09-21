معرفی یک واحد آلاینده به مراجع قضایی

عزیز عبدل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در طی بازدید و پایش های متعدد از یک واحد آلاینده و صدور اخطاریه های لازم توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست و همچنین عدم توجه مسئولان واحد به اخطاریه ها و عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی سرانجام این واحد طی اعلام شکایت به مراجع قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد معرفی و مدیر عامل واحد توسط دادسرا جهت رفع آلودگی احضار و فرا خوانده شد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت این واحد موجبات تهدید علیه بهداست عمومی و مزاحمت اهالی مسکونی منطقه را فراهم آورده است افزود: برخورد قانونی با واحدهای آلاینده که توجهی به اخطارهای صادره نکنند تا رفع آلودگی کامل به طور جدی در دستور کار این اداره قرار دارد.