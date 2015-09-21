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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۵۲

معرفی یک واحد آلاینده به مراجع قضایی

معرفی یک واحد آلاینده به مراجع قضایی

مشاور مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستانهای شهریار و ملارد از معرفی یک واحد آلاینده به مراجع قضایی خبر داد.

 عزیز عبدل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در طی بازدید و پایش های متعدد از یک واحد آلاینده و صدور اخطاریه های لازم توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست و همچنین عدم توجه مسئولان واحد به اخطاریه ها و عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی سرانجام این واحد طی اعلام شکایت به مراجع قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد معرفی و مدیر عامل واحد توسط دادسرا جهت رفع آلودگی احضار و فرا خوانده شد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت این واحد موجبات تهدید علیه بهداست عمومی و مزاحمت اهالی مسکونی منطقه را فراهم آورده است افزود: برخورد قانونی با واحدهای آلاینده که توجهی به اخطارهای صادره نکنند تا رفع آلودگی کامل به طور جدی در دستور کار این اداره قرار دارد.

کد مطلب 2921025

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