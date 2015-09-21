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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۴۸

مشرفی رئیس شورای اسلامی شهر کرمان شد

مشرفی رئیس شورای اسلامی شهر کرمان شد

کرمان - علی اکبر مشرفی با کسب هشت رای موافق، از سوی اعضاء شورای اسلامی شهر کرمان به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، صبح امروز نشست عمومی فوق‌العاده‌ شورای اسلامی شهر کرمان با حضور ۱۰ نفر از اعضای شورا برگزار شد و پس از رأی‌‌گیری «علی‌اکبر مشرفی» با هشت رأی رییس شورای اسلامی شهر کرمان شد.

در این نشست که با حضور علی سلاجقه معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرماندار کرمان به‌عنوان نماینده‌ فرماندار و ۱۰ نفر از اعضای شورا از جمله زهرا ایرانمنش، مهنوش مؤمنی، ماه‌بانو معصوم‌زاده، زهرا لری، محمد ربانی، یوسف جعفری، محمدیاسین پنجعلی‌زاده، علی منصوری، علی‌اکبر مشرفی و سعید گیلانی برگزار شد، «علی منصوری» با هفت رأی به‌عنوان نائب‌رئیس شورا، «یوسف جعفری» با ۹ رأی به‌عنوان خزانه‌دار، «محمد یاسین پنجعلی‌زاده» با ۹ رأی به‌عنوان منشی اول، «مهنوش مؤمنی» با ۹ رأی به‌عنوان منشی دوم و «محمد ربانی» با ۱۰ رأی به‌عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمان انتخاب شدند.

در این نشست کمال جوانمرد، رویا دیوان‌بیگی، صدیقه زاهدی، منصور ایرانمنش و فتح‌الله مؤیدی حضور نداشتند.

علت حضور نیافتن مؤیدی، بستری بودن وی در بیمارستان اعلام شد.

کد مطلب 2921032

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