کنگره استانی شعر دفاع مقدس در بروجرد برگزار می شود

سرهنگ محمد پاپی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان بروجرد اظهار داشت: یکی از این برنامه های برگزاری کنگره استانی شعر دفاع مقدس در این شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه هرساله ۳۱ شهریورماه برنامه های هفته دفاع مقدس با رژه نیروهای مسلح آغاز می شود، عنوان کرد: امسال نیز نیروهای بسیجی و پاسدار در کنار دیگر نیروهای مسلح با رژه های کلاسیک و حماسی اقتدار نیروهای مسلح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نمایش می گذارند.

فرمانده سپاه شهرستان بروجرد به برگزاری کنگره شعر دفاع مقدس با همکاری اداره ارشاد اسلامی بروجرد اشاره کرد و ادامه داد: این کنگره با حضور تمام شعرای استان روز چهارشنبه اول مهرماه برگزارمی شود.

سرهنگ پاپی نژاد با بیان اینکه روز پنج شنبه مصادف با عید سعید قربان افتتاحیه نمایشگاه عرضه محصولات اقتصاد مقاومتی خواهد بود، تصریح کرد: در این نمایشگاه محصولاتی مانند بلدرچین، عسل، ماهی، قارچ و... توسط بسیجیان در ۱۰ غرفه افتتاح خواهد شد.

وی به همایش پیاده روی خانوادگی روز جمعه سوم مهرماه اشاره کرد و افزود: این همایش از میدان تختی بروجرد آغاز شده مزار شهدای گمنام بروجرد محل پایانی همایش است.

فرمانده سپاه شهرستان بروجرد دیدار با خانواده های شهدا و جانبازان و نواختن زنگ مهر در مدارس را از برنامه های هفته دفاع مقدس در بروجرد دانست و خاطرنشان کرد: همچنین برگزاری یادواره های شهدا در شهرستان بروجرد از برنامه های دفاع مقدس در این شهرستان است که اولین یادواره فردا پس از رژه برگزار خواهد شد