خلق ۵۰۰ میلیارد دلار ثروت ملی با افزایش یک درصدی ازدیاد برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش بین المللی فرصتهای فناورانه صنعت نفت و گاز با محوریت ازدیاد برداشت، هشتم مهرماه امسال توسط پژوهشگاه صنعت نفت و با حمایت وزارت نفت و وزارت امورخارجه برگزار می شود.

امیرعباس حسینی، قائم مقام رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در نشست خبری به تشریح اهداف برگزاری این همایش پرداخت و اظهار داشت: میانگین ضریب برداشت نفت در دنیا ۳۵ درصد است و شرکتهای نفتی برداشت ۷۰ درصد را هدف قرارداده اند. بدون شک با استفاده از فناوریهای روز جهانی، برنامه ریزی راهبردی و اعمال روش های نوین، افزایش ضریب برداشت از مخازن نفتی کشور و رسیدن به میانگین جهانی ممکن خواهد شد.

وی از میدان نفتی اهواز به عنوان سومین مخزن بزرگ نفتی جهان با حجم نفت درجای معادل ۷۰ میلیارد بشکه نام برد و گفت: میدان یادآوران نیز دارای حجم نفتی معادل ۲۷ میلیارد بشکه نفت است؛ براین اساس مطالعات آزمایشی از سوی پژوهشگاه صنعت نفت در ۲۰ میدان بزرگ نفتی کشور از جمله اهواز، مارون، بی بی حکیمه، آزادگان، یادآوران، پارس جنوبی و آب تیمور برای ازدیاد برداشت صورت گرفته و مطالعه فاز پایلوت ازدیاد برداشت نیز در میدان فوق عظیم یادآوران انجام شده است.

به گفته حسینی، مطالعات یکپارچه توسعه ۵ میدان نفتی بزرگ کشور به پژوهشگاه صنعت نفت واگذار شده که شامل میادین اهواز، یادآوران، آزادگان، مارون و بی بی حکیمه می شود.

قائم مقام پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه اولویت اول، دوم و سوم صنعت نفت در صنعت بالادستی است، گفت: ایران رتبه اول ذخایر متعارف نفتی را در دنیا به خود اختصاص داده است و باید بتوانیم در جهت توسعه فناوری برای این مالکیت تلاش کنیم؛ براساس برآوردهای انجام شده، افزایش حداقل یک درصد ضریب ازدیاد برداشت در میادین نفتی در ایران می تواند بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشته باشد که این رقم در تولید ناخالص داخلی تاثیرگذار است.