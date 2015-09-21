مهمانی تازه در باشگاه خودروهای برقی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که خودوسازی تسلا موتورز، آیودی و پورشه از برندهای سرشناس در زمینه طراحی و ساخت خودروهای برقی به شمار می آیند، یک شرکت خودروسازی نه چندان آشنا در تایوان از محصولی چشمگیر موسوم به Thunder Power Sedan رونمایی کرده که از نظر فنی دسته کمی از رقبای سرسخت خود ندارد.

این خودروی دیفرانسیل عقب در دو نسخه ۳۰۸ و ۴۲۹ اسب بخاری تولید شده و با هر بار شارژ کامل باتری بیش از ۵۶۰ کیلومتر مسافت طی می کند.

فناوری به کار رفته در این خودرو این امکان را فراهم کرده که با ۳۰ دقیقه شارژ، نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر رانندگی کرد.

این محصول خلاقانه صفر تا ۱۰۰ را در ۵ ثانیه طی می کند و در عین حال ۲۴۸ کیلومتر بر ساعت نیز حداکثر سرعت دارد.