اهمیت تجهیز مراکز پژوهشی برای خیرین تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امید ظهر امروز دوشنبه در مراسم افتتاح خوابگاه دانشجویی پژوهشگاه مواد و انرژی در کرج افزود: مراکز پژوهشی و تحقیقاتی نیازهای مختلفی دارند که این نیازها باید به خیّرینی که مایل به همکاری در تامین این نیازها هستند، معرفی شود.

وی ادامه داد: یکی از نیازهای مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، نوسازی و تجهیز امکانات و وسایل و همچنین ساخت ساختمان‌های مورد نیاز است که در صورت افزایش جلب حمایت‌های خیرین در این زمینه، اقدامات بسیار موثری انجام خواهد شد.

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: نوسازی ناوگان پژوهشی از دیگر ضرورت‌ها است که وزارت علوم، این امر را از طریق راه‌های مناسب با جدیت دنبال می‌کند و یکی از این راه‌ها جذب فاینانس و کمک گرفتن از برخی صندوق‌های مربوطه است.

امید افزود: جلب مشارکت‌های مردمی از اولویت‌های وزارت علوم در راستای تامین نیازهای دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین پارک‌های علم و فناوری است ضمن اینکه جلب همکاری‌های بانک‌ها نیز در این خصوص ضرورت دارد.

وجود خوابگاه موجب افزایش آرامش برای فعالیت‌های تحقیقاتی می‌شود

وی از ساخت خوابگاه‌های مورد نیاز برای مراکز پژوهشی به عنوان یکی دیگر از ضرورت‌ها نام برد و ادامه داد: وجود خوابگاه کمک می‌کند که دانشجویان پژوهشگر امکانات رفاهی بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند با آرامش بیشتری به فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی بپردازند.

امید گفت در ادامه سخنان خود، تکمیل زیرساخت‌ها و تجهیز آزمایشگاه‌ها را از نیازهای مهم مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانست و گفت: لازم است حامیان خیّر برای تامین این نیازها جذب شوند ضمن اینکه حامیان خیر در صورت تمایل می‌توانند در تهیه دستگاه‌های گران‌قیمت مورد نیاز این مراکز نیز همکاری کنند.

وی اظهار کرد: معمولا اکثر خیران سراغ ساخت مواردی از قبیل مسجد و مدرسه می‌روند، درحالیکه اهمیت تامین نیازهای مراکز پژوهشی تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری کمتر از ساخت مسجد و مدرسه نیست.

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تقدیر از ساخت خوابگاه دانشجویی پژوهشگاه مواد و انرژی افزود: هیئت رئیسه، اساتید و کارکنان این پژوهشگاه برای ساخت این خوابگاه همکاری کرده‎اند که این امر شایان تقدیر است.

امید گفت: دانشجویان مراکز پژوهشی باید از امکانات رفاهی برخوردار باشند و دغدغه تامین محل سکونت نداشته باشند که ساخت خوابگاه دانشجویی پژوهشگاه مواد و انرژی در این راستا انجام شده است.

حمایت‌های وزارت علوم از حوزه فعالیت‌های پژوهشی افزایش یافته است

امید در ادامه از افزایش حمایت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حوزه فعالیت‌های پژوهشی خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته بیشتر به مسئله آموزش پرداختیم و امسال بیشتر به مسئله پژوهش پرداخته می‌شود.

وی ادامه داد: امیدواریم افزایش توجه به مسئله پژوهش از سوی وزارت علوم، موجب تقویت بودجه‌های پژوهشی شود و نتیجه تلاش‌ها در این زمینه در قالب افزایش این بودجه‌ها به ثمر بنشیند.

امید همچنین بر ضرورت دنبال کردن فعالیت‌های آموزشی در کنار فعالیت‌های پژوهشی از سوی مراکز پژوهشی تاکید کرد و افزود: این مراکز باید همواره به یاد داشته باشند که وظیفه اصلی آنها پژوهش است و به موازات پژوهش باید آموزش را هم دنبال کنند.

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: فعالیت‌های آموزشی به فعالیت‌های پژوهشی کمک می‌کند و آموزش در مراکز پژوهشی باید در خدمت پژوهش باشد.

خوابگاه دانشجویی پژوهشگاه مواد و انرژی با هدف اسکان دانشجویان خانم این پژوهشگاه افتتاح شد.

پژوهشگاه مواد و انرژی در مشکین‌دشت کرج در استان البرز مستقر است.