به گزارش خبرگزاری مهر، «قلب مترسک» به کارگردانی غلامرضا کزازی، «مومو» اثر هادی طبسی و رسول زرین، «پدربزرگ» به کارگردانی شیوا صادقاسدی و «از میان نور و تاریکی» کار علیرضا چیتائی عنوان فیلمهای کانون است که در این بازار شرکت کرد.
کانون تنها شرکت کننده ایرانی است که چهارمین حضور خود را در بازار بینالمللی فیلم گوانگجو کره جنوبی تجربه میکند.
این بازار بینالمللی فیلم و تولیدات تلویزیونی و سینمایی از ۲۶ تا ۲۹ شهریور در مرکز نمایشگاههای بینالمللی کیم د جونگ شهر گوانگجو کره جنوبی با حضور ۵۰۰ شرکت کننده داخلی و خارجی از سراسر جهان برگزار شد.
در دورههای قبلی این بازار، نمایندگان کشورهای چین، سنگاپور، مجارستان، قزاقستان، هندوراس، ژاپن، اندونزی و کره جنوبی علاقهمند به خرید تولیدات سینمایی و یا تولید مشترک با کانون بودند. امسال نیز با ۱۳ شرکت خریدار آثار سینمایی از کشور کره جنوبی، شرق آسیا، اروپا و آمریکا مذاکرههایی انجام شد.
این رویداد بینالمللی با حمایت وزارت علوم و وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی، انجمن تبلیغاتی رادیویی و... راهاندازی شده است و از سوی وزارت فرهنگ، ورزش و توریست کره جنوبی هر ساله برگزار میشود.
از جمله برنامههای جنبی این بازار، برگزاری نمایشگاه تولیدات رسانهای، نشست تخصصی فرهنگی جهانی، سمینار بینالمللی و رویدادهای ویژه است.
از آنجایی که مسوولان شهر گوانگجو سعی دارند این شهر را که در جنوب شبه جزیره کره جنوبی واقع شده است به یک شهر فرهنگی در شرق آسیا تبدیل کنند و در زمینه تبلیغات این رویداد بینالمللی هزینههای زیادی صرف میکنند، به گونهای که یک مرکز بزرگ را به تازگی طراحی کردهاند و تا ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.
این بنا از قسمتهای مختلفی تشکیل شده و در برگیرنده تمامی مشخصات کشورهای آسیایی است. تصاویر کشورهای آسیایی، موسیقی و معرفی فرهنگ از مواردی است که در طراحی این بنا به کار برده شده است.
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