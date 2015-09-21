مدیریت پسماندهای کشاورزی می تواند ارزش اقتصادی ایجاد کند

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزش محیط زیستی اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی شهرستان آبیک ظهر دوشنبه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست استان قزوین با همکاری فرمانداری و بخشداری مرکزی آبیک با حضور بیش از ۵۰ دهیار، اعضای شوراهای شهر و روستا در فرمانداری آبیک برگزار شد.

در این جلسه با توجه به نقش جوامع محلی به ویژه شوراها و دهیاری ها در حفاظت از محیط زیست، مباحثی چون مفاهیم کلی محیط زیست، ارزش گونه های زیستی و نقش جوامع محلی در مراقبت از آنها، آشنایی با عوامل و منابع کشاورزی آلاینده محیط زیست و لزوم استفاده بهینه از آب در شرایط بحرانی کشور مطرح شد.

مدیریت پسماندهای کشاورزی ضروری است

وحید علیخانی، نماینده شرکت پرچم داران آتیه زاگرس و انجمن زیست محیطی پازشهر، در این جلسه در خصوص پسماندهای کشاورزی، ضرورت و شیوه مدیریت آن و آلودگی های ناشی از سموم مطالبی بیان کرد.

وی، به ضرورت توجه به قانون جامع مدیریت پسماند و ممنوعیت آسیب رساندن به محیط زیست اشاره کرد و افزود: انواع فضولات دام، لاشه حیوانات و محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف همه در گروه پسماندهای کشاورزی قرار می گیرند.

علیخانی تصریح کرد: پسماندهای حاوی مواد خطرناک و سمی با قابلیت بیماری زایی، انفجار، اشتعال و یا خورندگی هم به عنوان پسماندهای ویژه شناخته می شوند.

وی گفت:ارزش اقتصادی پسماندهای کشاورزی بایدمورد توجه قرار گیرید زیرا در بسیاری از کشورها، انواع اسانس ها، مواد رنگی و کاغذها از ضایعات پسماند های کشاورزی تولید می شوند که این فرآیند هم به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و هم از نظر زیست محیطی مورد تایید است.

علیخانی با بیان آسیب های زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی یادآورشد: سالانه حدود چهار میلیون و ۵۰۰ تن کود در ایران مصرف می شود که این مواد به دلیل داشتن مقادیر بالای نیترات و کادمیوم سبب افزایش میزان ابتلا به سرطان در جامعه می شوند.

این فعال محیط زیست تصریح کرد: انواع قارچ کش ها، حشره کش ها، علف کش ها، موش کش ها، نماتد کش ها و حلزون کش ها در فهرست سموم کشاورزی قرار دارند و این مواد در صورتی که به درستی مدیریت نشوند اثر سویی بر سلامت انسان داشته و می توانند موجب اختلال در سیستم عصبی انسان شوند همچنین ورود این مواد به منابع آبی حتی در صورت رعایت اصول صحیح آسیب رسان است.

نماینده شرکت پرچم داران آتیه زاگرس افزود: بر اساس تحقیق دانشگاه کوبلنز، لاندو در آلمان، غلظت آفت کش ها در بیش از ۴۰ درصد نمونه های آبی تهیه شده از سراسر جهان بالاتر از حد استاندارد است که این وضعیت نشان می دهد طرح های ارزیابی خطر فعلی و شیوه های کنترل و نظارت بر آفت کش ها در حفاظت از محیط زیست موفق نبوده است.

وی یادآورشد: در حال حاضر کاربرد نادرست این سموم بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی آسیب جدی می رساند لذا ضرورت اصلاح سیستم های کشاورزی و استفاده از شیوه های کشت ارگانیک به طور جدی مطرح است.

علیخانی به مصرف بالای آب در بخش کشاورزی و لزوم به کار گیری روش های صحیح آبیاری اشاره کرد و افزود: ۹۲ درصد آب مصرفی ایران در کشاورزی مصرف می شود که این میزان ۲۲ درصد بیشتر از استانداردهای جهانی است.

این فعال محیط زیست همچنین به مشکلات زیست محیطی ناشی از پسماندهای واحدهای دام و طیور اعم از شیرابه های آلوده کننده آب های زیرزمینی، انتشار بوی آزاردهنده و واکسن های بیولوژیک اشاره کرد.

در ادامه سعیده خضیر، کارشناس و نماینده اداره محیط زیست در خصوص بحران آب در کشور و استان و لزوم صرفه جویی و مدیریت مصرف آب در همه حوزه ها اشاره کرد و فرهنگ سازی و توجه به سرنوشت نسل آینده را راهکاری برای عبور از بحران آب و کاهش منابع آبی عنوان کرد.

در پایان به سوالات شرکت کنندگان در زمینه های استفاده از زباله سوز و لزوم ساماندهی پسماندهای کشاورزی و مرغ داری ها پاسخ داده شد.