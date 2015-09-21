طرح تزریق واکسن فلج اطفال در خرم آباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح طرح تزریق واکسن فلج اطفال ظهر امروز دوشنبه در مرکز بهداشتی درمانی شهید فطرس خرم آباد و همزمان با سراسر دنیا طی مراسمی با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مدیر واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان و سرپرست مرکز بهداشت شهرستان خرم برگزار شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در حاشیه این مراسم گفت: واکسن فلج اطفال تا کنون به صورت خوراکی به نوزادان در نوبتهای بدو تولد، دو، چهار و شش ماهگی و همچنین در یک سال و نیمی خورانده می شد.

محمدرضا ناظر با بیان اینکه واکسن خوراکی به صورت سه ظرفیتی به نوزادان خورانده می شد و متأسفانه سالانه مواردی از ابتلا به بیماری فلج اطفال بر اثر واکسن خوراکی گزارش می شد گفت: با تزریق واکسن جدید همزمان با سایر کشورهای دنیا که در دو نوبت اواخر سال میلادی و ماه آوریل (فروردین ماه) این گونه موارد خاص از ابتلا نیز به طور کلی ریشه کن خواهند شد.

رئیس مرکز بهداشت خرم آباد نیز در این رابطه گفت: واکسن تزریقی مکمل واکسن خوراکی بوده و همزمان با هم به کودکان چهار ماهه تزریق می شوند.

عمودی زاده به ماهیت این واکسن اشاره کرد و گفت: واکسن تزریقی فلج اطفال سه ظرفیتی و حاوی ویروس غیرفعال است.

محمد ساکی مدیر واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان لرستان نیز در این رابطه اظهار داشت: واکسن فلج اطفال در نوع تزریقی اتفاق بسیار مهمی در حوزه بهداشت محسوب می شود.

وی با بیان اینکه با وجود این واکسن دیگر نباید نگران بیماری فلج اطفال بود گفت: واکسن فلج اطفال تا کنون به صورت خوراکی مورد استفاده قرار می گرفت و سه ظرفیتی بود.

مدیر واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان لرستان با بیان اینکه این امر بعضی مواقع موجب ایجاد بیماری می شد ادامه داد: در برنامه جدید واکسن خوراکی از سه به دو ظرفیتی تبدیل شده و برای حفظ قدرت ایمنی آن واکسن تزریقی سه ظرفیتی اما با ویروس غیر فعال همزمان استفاده می شود.

ساکی همچنین در مورد برنامه شروع واکسن عنوان کرد: این واکسن همزمان با سراسر دنیا در دو نوبت هر ساله تزریق خواهد شد که امروز شروع آن است.