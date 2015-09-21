به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد توحید نیا پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه بخش فرخ شهر ظرفیت تبدیل به قطب گردشگری را دارد و باید از ظرفیت های رسانه ای برای معرفی این شهر استفاده شود، اظهار داشت: توانمندی ها و ظرفیت های فرخ شهر باید معرفی شود و رسانه های مجازی، روزنامه ها و صدا و سیما نقش مهمی در معرفی این ظرفیت ها دارند.

وی عنوان کرد: بخش فرخ شهر دارای ظرفیت های گردشگری بسیاری است که اگر مورد توجه قرار گیرد و در حوزه گردشگری روی این ظرفیت ها کار شود، شاهد توسعه گردشگری در شهر فرخ شهر خواهیم بود.

شهردار فرخ شهر بیان کرد: شهر فرخ شهر دارای مردمی اخلاق مدار است که این یکی از مهمترین ویژگی های مردم این منطقه به شمار می رود.

وی عنوان کرد: تلاش داریم کارهای فرهنگی در فرخ شهر مورد توجه بیشتر قرار بگیرد، چرا که پیشرفت همه حوزه های عمرانی، اقتصادی و... یک شهر مرهون توسعه فرهنگی است.

شهردار فرخ شهر یادآور شد: فرخ شهر به عنوان دروازه استان چهارمحال و بختیاری است و تلاش داریم که سیمای این شهر زیباتر شود.

توحیدنیا عنوان کرد: هم اکنون اقدامات زیباسازی در سطح شهر فرخ شهر در حال انجام است که مهمترین اقدامات انجام شده رنگ آمیزی مدارس فرخ شهر وتوسعه و زیباسازی فضای سبز شهر و... بوده است.

وی بیان کرد: همفکری با بزرگان شهر و نخبگان منطقه برای توسعه شهر فرخ شهر مورد توجه قرار می گیرد.