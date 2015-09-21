فردا؛ افتتاح بزرگترین خط مترو خاورمیانه/مختصات فنی و اجرایی

به گزارش خبرگزاری مهر، نيمه شمالي خط سه مترو تهران به طول ۱۸ كيلومتر، حدفاصل ايستگاه شهيد بهشتي- ايستگاه مترو قائم در شمال شرقي تهران در مدت ۱۴ ماه و با صرف بودجه ۲ هزار ميليارد توماني ساخته شده كه بالغ بر ۹۰ درصد آن توسط شهرداري تهران تامين شده است

با بهره برداري از بخش شمالي خط سه، طولاني ترين خط مترو خاورميانه به طول ۳۷ كيلومتر تكميل و ظرفيت جابجايي مسافر در ناوگان مترو تهران حدود يك ميليون نفر مسافر در روز افزايش مي‌يابد.

برخی از مهمترین ویژگی‌های فنی و اجرایی خط ۳ به شرح زیر است:

*در ساخت خط سه مترو تهران، ۲۵۰ هزار تن میلگرد، معادل ۲۵ برابر برج ایفل آهن استفاده شده است.

*همچنين ۲ میلیون متر مكعب بتن برای ساخت اين خط، معادل ۵۰ برابر برج میلاد به كار رفته است.

* فضاي مساحت كل ايستگاههاي خط سه ۳۰۰ هزار متر مربع است.

*برای احداث خط ۳ مترو تهران شش میلیون متر مكعب خاك برداری انجام شده است.

*با افتتاح خط ۳ مترو تهران، سالیانه پانصدوپنجاه میلیارد تومان در مصرف سوخت صرفه جویی می شود.

*با راه اندازي خط ۳ مترو تهران،سالیانه دویست و بیست و پنج میلیون لیتر سوخت صرفه جویی خواهد شد.

*با افتتاح خط ۳ مترو تهران، روزانه چهارصدو بیست هزار ساعت وقت، در سفرهای درون شهری صرفه جویی می شود.

*خط ۳ مترو تهران در ایستگاه شهید بهشتی با خط یك،در ایستگاه میدان ولی عصر( عج ) با خط ۶، در ایستگاه چهارراه ولی عصر ( عج ) با خط ۴ و در ایستگاه مولوی با خط ۷ مترو تقاطع و تبادل مسافر دارد.

*براي كل خط ۳ مترو تهران كه توسط متخصصان بومي انجام شده، حدود ۶ هزار ميليارد تومان هزينه شده است.

*خط ۳ مترو تهران به عنوان خط قطری، بیشترین دسترسی مسافرین به شبكه ناوگان مترو تهران را فراهم می كند.

* خط ۳ مترو، بزرگ ترین پروژه سال كشور از نظر حجم عملیات و بودجه است.

* در ساخت خط ۳ مترو تهران، ركوردهای بی نظیر فنی و اجرایی تاریخ صنعت مترو دنيا از جمله لاينينگ بيش از ۴۰۰ متري در طول يك هفته دنیا ثبت شد.

*خط ۳ مترو تهران با اتصال جنوب به شمال پایتخت از طریق ۲۸ ایستگاه،سهمي موثر در انتقال ترافيك تهران به شهرزيرزميني خواهد داشت.