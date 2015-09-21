همایش بین المللی فرصتهای فناورانه نفت و گاز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس حسینی، قائم مقام رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در نشست خبری به اهداف برگزاری این همایش اشاره کرد و اظهار داشت: مدعوین این همایش با اولویت بالادستی صنعت نفت از کشورهای اتریش، انگلستان، هلند و برزیل انتخاب شده اند به نحوی که شرکت اتریشی OMV قرار است یکی از تکنولوژیهای مرتبط با موضوع ازدیاد برداشت را معرفی کند؛ در همین حال دانشگاه دلف هلند، امپریال کالج انگلستان، مرکز تحقیقات نفت برزیل و شرکت سینرژی انگلستان از دیگر مدعوینی هستند که در این همایش به ارائه سخنرانی می پردازند.

وی هدف از برگزاری همایش فرصتهای فناورانه صنعت نفت و گاز را دستیابی و ترسیم نقشه راه برای استفاده از فناوریها در صنعت ازدیاد برداشت نفت و گاز عنوان کرد و گفت: مجموع سفارتخانه ها و رایزن های اقتصادی حاضر در تهران و کشورهای هدف به این همایش دعوت شده اند و از سفارت ایران در کشورهای اروپایی نیز خواسته شده لیست علاقه مندان خارجی به حضور در این همایش را اعلام کنند.

به گفته قائم مقام پژوهشگاه صنعت نفت، در مجموع از ۲۹ کشور برای حضور در این همایش دعوت به عمل آمده است.

معاون فناوری پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به عرضه ۴۰ محصول فناورانه در نخستین همایش بین المللی فرصتهای فناورانه نفت و گاز خاطرنشان کرد: در دومین همایش با تاکید بر سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به موضوع ازدیاد برداشت در بالادستی نفت توجه ویژه شده است و ایجاد ارزش افزوده از میادین نفتی در دستور کار قرار دارد.

حسینی ارائه راه حل های فناورانه برای مشکلات صنعت نفت و گاز با استفاده از تمامی ظرفیتهای تحقیقاتی وپژوهشی کشور و مشارکت با طرفهای خارجی برای تقویت فناوری ملی را از جمله اهداف برپایی این همایش عنوان کرد.