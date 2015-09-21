به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرکار امروز در نشسست تخصصی- صنعتی کاربردهای فناوری نانو در صنعت خودرو با بیان اینکه فعالیت های نانو به سه فاز تقسیم می شوند، گفت: فاز نخست به تولید نانو مواد برمی گردد و خوشبختانه ما در این حوزه موفق بوده ایم به طوریکه بیش از ۹۵ درصد دانش فنی تولید نانو مواد را به دست آورده ایم

وی در خصوص فاز دوم فعالیت های نانویی افزود: فاز دوم در مجموعه فعالیت های نانو مربوط به رسوخ فناوری نانو در صنایع است که اکنون بر روی این مرحله متمرکز شده ایم و توانسته ایم در هشت حوزه صنعتی، نانو را رسوخ بدهیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو ادامه داد: تولید محصولات هوشمند، سومین فاز فعالیت های نانو را تشکیل می دهد که محصولاتی مانند داروهای هوشمند یا پارچه های هوشمند براساس شرایط محیطی، عملکردهای خاصی را از خود نشان می دهند که در این حوزه نیز اقدامات خوبی انجام داده ایم.

سرکار با بیان اینکه باید به اقتصاد مقاومتی تمرکز و توجه کافی داشته باشیم، گفت: اقتصاد مقاومتی دارای دو مولفه اصلی شامل تولید محصولات استراتژیک و اقتصاد دانش بنیان است و با پیشرفت در حوزه های دانش بنیان می توانیم در بسیاری کشورها نفوذ کرده و آنها را به خود وابسته کنیم.

وی عنوان کرد: ایران از بنیه و لیاقت لازم برای داشتن یک اقتصاد تهاجمی برخوردار است و می توان با اقتصاد دانش بنیان که از دل صنایع دانش بنیان بیرون می آید به فراسوی مرزها نگاه اقتصادی داشته باشیم.

سرکار با بیان اینکه در بسیاری از حوزه ها صنعت نداریم، گفت: از یک طرف باید به صاحبان صنایع حق بدهیم دغدغه اصلی محققان را تولید مقاله می دانند و مشکلات صنعت و حساسیت زمان را درک نمی کنند و از طرف دیگر، دانشگاهیان نیز صنعت را موجودی منفعل و وابسته به مونتاژ و کپی برداری می پندارند.

سرکار با بیان اینکه ارتباط دانشگاه و صنعت در غرب کاملا به هم تنیده و وابسته به حیات یکدیگر هستند، اظهار داشت: صنعت برای باقی ماندن در عرصه رقابت به تحقیقات دانشگاه نیاز دارد و دانشگاه نیز برای حفظ موجودیت خود نیازمند پول صنعت است.

سرکار گفت: در کشور ما نیز تا زمانی که بودجه های دولتی به دانشگاه و صنعت تزریق می شود این دو بخش قادر به برقراری ارتباط مناسب با یکدیگر نخواهند بود.

وی اظهار داشت: برقراری ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور در شرایط فعلی ناممکن است و ایجاد این ارتباط نیاز به یک کاتالیزور و واسطه دارد. البته شرکت های دانش بنیان می توانند بهترین واسطه میان صنعت و دانشگاه باشند چراکه این شرکت ها از دل دانشگاه بیرون آمده اند و با حرکت در مرز دانش آشنا هستند.

وی ادامه داد: یکی از خروجی های شرکت های دانش بنیان تولید مقاله و تعریف پروژه های دانشجویی است و از سوی دیگر، مفهوم زمان، تجارت و اقتصاد را به خوبی درک می کنند و می توانند به عنوان پل واسط میان صنعت و دانشگاه نقش موثری ایفا کنند.

سرکار در خطاب به صاحبان صنایع گفت: در صورت غفلت از بکارگیری نانو، در آینده نه چندان دور قدرت رقابت پذیری و بازارهای خود را از دست می دهید.