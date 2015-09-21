به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا سامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران امروز از بالاترین آمادگی دفاعی برخوردار است و این آمادگی در سایه خون شهیدان انقلاب اسلامی و فرماندهی مقام معظم رهبری حاصل شده است.

وی با تاکید بر اینکه آسمان کشورمان به امن ترین آسمان جهان تبدیل شده است، ادامه داد: همه موفقیت ها و پیشرفت های نظام جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا و از خود گذشتگی رزمندگان و جانبازان سرافراز هشت سال دفاع مقدس رقم خورده است.

سامی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی سپاه رصد دائمی مسائل داخلی، منطقه ای و بین المللی است، ابراز داشت: سپاه همه مسائل را برای شناخت تهدیدات رصد می کند.

وی به ضرورت بصیرت افزایی بین مردم نیز تاکید کرد و با اشاره به برنامه های دشمن برای نفوذ به کشور گفت: دشمن برای فرهنگ و عقاید جوانان کشورمان برنامه دارد و جنگ نظامی آنها تبدیل به شبیخون فرهنگی شده است که باید در این زمینه هوشیار بود.

فرمانده سپاه ناحیه آذرشهر سپس به برنامه های هفته دفاع مقدس در این شهرستان اشاره کرد و از برگزاری بیش از ۴۰ برنامه مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی طی هفته مقدس خبر داد و گفت: این برنامه ها در شهرهای آذرشهر، گوگان، تیمورلو و ممقان و همچنین روستاهای شهرستان آذرشهر برگزار می شود.