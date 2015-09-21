به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسين النمر مدير امور شهرداري هاي بقاع از كشور لبنان در رأس هيأتي 11 نفره از ايستگاه هاي دروازه دولت، چهارراه وليعصر(عج)، زيرگذر وليعصر(عج) و هواسازهاي ايستگاه چهارراه وليعصر(عج) بازديد كردند.

اين بازديد از ايستگاه دروازه دولت آغاز شد و در هر ايستگاه مسئولان مترو تهران توضيحاتي را پيرامون نحوه عملكرد مترو و ميزان تردد مسافران به هيئت لبناني ارائه كردند. همچنين اين گروه با ورود به كابين راهبر از نزديك با مكانيزم حركت قطارهاي شهري آشنا شدند.

در حاشيه اين بازديد مهندس حسين النمر مدير امور شهرداري هاي بقاع كشور لبنان در گفت و گو با خبرنگار مديريت ارتباطات و اموريين الملل شركت بهره برداري مترو تهران، شهر تهران را شهري قدرتمند از نظر علمي دانست و اظهار داشت: تهران مردمي دارد كه زندگي را دوست دارند و به دنبال پيشرفت هستند لذا من مطمئنم شهروندان تهران آينده خوبي خواهند داشت